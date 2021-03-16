Ağız Aramak ne demek? Ağız Aramak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ağız aramak, gizli bilgilere erişmek ya da birinin sırrını öğrenmek için sorular sormak anlamına da gelir. ''Yoklamak'' da aynı manaya geldiği için bu deyimin yerine kullanılabilir.

Ağız Aramak Ne Demek?

Sık kullanılan deyimlerden biri olan ''Ağız Aramak'' gizli bilgilere ulaşmak için soru sormak demektir. Ağzı aranan kişiye doğrudan değil dolaylı yoldan sorular yöneltilir.

Ağız Aramak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlam: Birisi ya da bir konu hakkında bilgi almak için sorular yöneltmek. Anlam: Normalde öğrenilmemesi gereken şeyler hakkında üstü kapalı sorular sormak.

Ağız Aramak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Selim'in nereye taşındığını öğrenmek için Banu'nun ağzını aradım.

2- Ali'nin ne kadar ağzını arasam da bir kelime bile söylemedi.

3- Ağzını aradığımı fark edince sustu ve odadan çıktı.