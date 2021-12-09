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Ağırlık vektörel mi yoksa scaler mi bir büyüklüktür?

#Ağırlık Vektörel Mi Yoksa Scaler Mi Bir Büyüklüktür?#Araştırma#Örnek
Ağırlık vektörel mi yoksa scaler mi bir büyüklüktür

Ağırlık vektörel mi yoksa scaler mi bir büyüklüktür? Merak konusudur. Vektör adındaki doğru parçalarıyla gösterilen büyüklüklere vektörel büyüklük denir. Ağırlık da vektörel büyüklüktür. Ağırlık vektörel mi toksa scaler büyüklük müdür detayları ile derledik.

 

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Ağırlık vektörel mi yoksa scaler büyüklük müdür? Scaler büyüklüklerin yön ve doğrultusu bulunmamaktadır. Hız bir cismin birim zaman ve yönün önemi olmayan bir bilgidir. Yine uzunluğun, yukarı- aşağı ölçüldüğü fark etmemektedir.

Ağırlık Vektörel mi Bir Büyüklüktür?

Bir doğru üzerinde gösterilebilen büyüklüklere scaler büyüklük denmektedir. Vektörel büyüklük ise vektör adı verilen doğru üzerinde gösterilmektedir. A ve B noktaları bulunan doğru alındığında her ikisi de aynı doğru üzerinde bulunsa dahi yönleri farklıdır.

Yoksa Scaler mi Bir Büyüklüktür?

Vektörel büyüklük örneği olarak kuvvet verilebilmektedir. Kuvvet vektörel büyüklük iken cismin kütlesi ise Scaler büyüklük olarak verilmektedir. Yani her hangi bir cisimde kütle ölçüsü Scaler iken, cisim ağırlığı vektörel büyüklük olarak bilinmektedir. Scaler büyüklük ölçüsünde yön ve doğrultu fark etmez. Vektörel büyüklükte ise hız, yer değiştirme ve ivme kazanımı ağırlık olarak yani kuvvet olarak kabul edilmektedir.

 

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