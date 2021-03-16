Ağırlık Merkezi ne demek? Ağırlık Merkezi deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Deyimler daha çok kalıplaşmış, anlatıma akıcılık aynı zamanda çekicilik katan, aslında gerçek anlamından farklı olan kelimeler topluluğudur.

Ağrılık Merkezi Ne Demek?

Ağırlık merkezi bir cismin kütlesini oluşturan her bir parçasına etki eden yerçekimi kuvvetlerinin tek kuvvet durumunda uygulandığı nokta ya da kısaca kütle merkezi olarak tanımlanmaktadır.

Ağırlık Merkezi Deyiminin Anlamı

Ağırlık merkezi deyimi gerçek anlamından farklı olarak bir işteki en önemli nokta anlamında kullanılmaktadır. Ağrılık merkezi ile anlatılmak isteyen o işteki en can alıcı konum kastedilmektedir. O işin ya da oluşumun var olmasını sağlayan, tam olarak işlemesi için gerekli olan ana parçası anlamında kullanılmaktır.

Ağırlık Merkezi Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Bir deyimi tam olarak anlayabilmek için cümle içinde kullanımlarını incelemek en doğru yollardan biridir. Sizlere ağırlık merkezi deyiminin cümle içinde kullanımı (TDK) örneklerini kısaca derledik.