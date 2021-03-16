Ağırdan Almak ne demek? Ağırdan Almak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ağırdan almak deyimi içindeki ağırdan kelimesi gerçek manada ağırlık anlamında kullanılmamıştır. Ağırdan almak deyimi mecaz anlamda kullanılmış ve yavaş yavaş olarak kullanılmıştır.

Ağırdan Almak Ne Demektir?

Ağırdan almak bir işi hızlı yapabilme imkanı olsa dahi yavaşlatarak daha uzun zamanda yapmak anlamına gelmektedir.

Ağırdan Almak Deyiminin Anlamı

Ağırdan almak deyimi yapılması beklenen bir vazife ya da görevi bilinçli ve kasıtlı olarak yavaşlatmak anlamında kullanıldığı gibi bazen de karşı tarafı sakince karşılamak hemen karar vermemek anlamına da gelmektedir. Ağırdan almak genellikle acele etmemek olarak anlaşılmaktadır.

Ağırdan Almak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Ağırdan almak deyimi cümle içinde birçok şekilde kullanılmaktadır. Ağırdan almak deyimi ile cümleler;

Sınavlara çalışmayı ağırdan aldık son gece uyumadan çalışmak zorunda kaldık.

Raporları ağırdan almamak lazım her gün rapor verelim.

Okul kayıtlarını ağırdan almadan zamanında yapmalıyız. Şekillerinde cümle içinde kullanılmaktadır.