Ağır Yongayı Yel Kaldırmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Neredeyse her konu hakkında atasözü bulunmaktadır. Atasözlerinde iyi olan erdemler övülür ve neden doğru oldukları açıklanırken, kötü olan her durum yerilir, neden kötü olduğu açıklanır. Ağırbaşlılık da erdemlerden biridir. Birçok atasözünün konusu ağırbaşlılık olmuştur. Bu atasözlerinden biri de ağır yongayı yel kaldırmaz atasözüdür.

Ağır Yongayı Yel Kaldırmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Ağırbaşlı olan kişi ufak tefek meydana gelen olayların karşısında kendini kaybetmez; olayların oluş nedenini araştırarak sonuçları bekler. Etrafta ortaya çıkan küçük söylentilere, dedikodulara önem vermez. Etrafta söylenen sözler, dedikodular ağırbaşlı ve olgun olan kişileri etkilemez.

Ağır Yongayı Yel Kaldırmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanım Örnekleri

Kendisi oldukça ağır başlı ve kibar bir insan olduğu için soğukkanlılığını korudur nede olsa ağır yongayı yel kaldırmaz.

Ağırbaşlı olmanın önemini anlatırken dedem; ağır yongayı yel kaldırmaz derdi.