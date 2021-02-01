Ağır Taş Yerinden Oynamaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ağır Taş Yerinden Oynamaz atasözü; ağır başlı olan bir kişiyi, kimsenin kolay kolay etkileyemeyeceği ve kimsenin tesiri altına girmeyeceğini dahası buna da güçlerinin yetmeyeceğini anlatan bir atasözüdür.

Ağır Taş Yerinden Oynamaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre; ağır başlı bir kişi, hiç kimsenin yönlendirebileceği kimse olmaz ve onu aşındırmaya kimsenin gücü yetmez manasına gelen bir söz anlamındadır.

Konuştuğu dinlenen, temkinli, tutarlı ve ağırbaşlı kişiler, toplum içinde saygınlık ve ayrıcalık kazanırlar. Bu özellikleri sayesinde, hiç kimse onlara bir şey söylemeye cesaret edemez ve onları yıpratamaz.

Ağır Taş Yerinden Oynamaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Ayşe’yi ikna etmeye çalışan Arda beni görünce sustu, öyle ya ağır taş yerinden oynamaz demişler.

- Babam Kerem’i dinleyince imrenerek, Ağır Taş Yerinden Oynamaz dedi.