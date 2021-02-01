Ağır Kazan Geç Kaynar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Türkçede tembelliğin incelikle yerildiği atasözlerinden biri olan ağır kazan geç kaynar sözü, tembel kimselerin bir işte netice alma hızlarının düşük olduğunu ifade eder.

Ağır Kazan Geç Kaynar atasözünün Anlamı

Bu söz, hem eylemlerinde tez canlı olmayan tembel kişileri; hem de düşünme hızları bakımından yavaş olan kişileri betimlemektedir. Bir işe geç koyulan kişi, o işten sonuç alacak son kişi olacaktır. Aynı zamanda düşünme hızı bakımından yavaş olan kişiler de, bir meselenin idrakinde geride kalacaktır.

Ağır Kazan Geç Kaynar Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

"Üç haftadır bir raporu yazamadı, ağır kazan geç kaynıyor işte." eylemlerdeki ağırlığa gönderme yapan bir kullanımdır. "Günlerdir ders çalışıyor ama konuyu anlamamış, neticede ağır kazan geç kaynar." kullanımı ise, idrakteki ağırlığa gönderme yapar.