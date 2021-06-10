Ağır Hasar Kaydı Nedir, Kayıtlı Araç Alınır Mı? Ağır Hasar Kaydı İle Pert Aynı Şey Mi?

Ağır hasar kaydı, araçlarda bulunan hava yastıklarının açılması durumudur.

Ağır Hasar Kaydı Nedir? Kayıtlı Araç Alınır mı?

Ağır hasar kaydı, araç satın alırken kişilerin önüne çıkan bir durumdur. Kişiler araçlarda görülen ağır hasar kaydının ne olduğunu öğrenmek adına, internet üzerinde hasar kaydı araştırması yapabiliyor. Ağır hasar kaydı oluşturulan araçlar büyük kazalar geçirmiş araçlardır. Araçlarda insan sağlığını korumak adına hava yastıkları bulunur. Büyük kazaya karışan araçlarda, hava yastıkları darbeye karşı otomatik olarak açılır. Hava yastıklarının açılma durumu, araçların ağır hasarlı olmasına neden olur. Ağır hasar kaydı, pek çok kişinin merak ettiği konularda arasındadır.

Ağır hasar kayıtlı araçların satın alınıp alınmayacağı da, araç alacak kişilerce merak edilebiliyor. Günümüzde ağır hasar kayıtlı araçların kullanımı mevcuttur. Ağır hasarlı araçlar büyük hasar alan araçlar olduğundan, kişiler tarafından tercih edilmiyor. Her ne kadar tamir edilip güvenli bir duruma getirilse de, güvenilmeyen araç türleridir. Ağır hasar kaydı olan araçlar kişiler tarafından tercih edilmiyor ve satın alınmıyor. Ağır hasar kayıtlarında yer alan arabaların fiyatları her zaman diğer araçlara göre daha düşüktür.

Kişiler uygun fiyatta araç gördüğünde, ağır hasar kayıtlı olduğunu anlayabiliyor. Araçlarda bulunan hava yastıkları araçların aldığı darbelerden dolayı açılıyor. Hava yastıklarının açılmasıyla birlikte araç artık ağır hasar kayıtlı oluyor. Araçların büyük kazaya karışması sonucunda, hurdaya kaldırılabiliyor. Araç sahipleri bazen de araçlarını tamir ettirerek, eski araçlarını ağır hasarlı olarak kullanmaya devam edebiliyor. Ağır kaza geçirmiş araçlar genellikle kullanılan araç türleri değildir. Güvenlik açısında sorun yaratabileceğinden kişiler ağır hasar kayıtlı araçlardan uzak duruyor.

Ağır Hasar Kaydı İle Pert Aynı Şey mi?

Araç satın alan kişiler ilk olarak aracın hasar kayıtlarını kontrol ediyor. Kayıtlarda görülen ağır hasar kaydı kişilerin endişe etmesine neden oluyor. Pert ve ağır hasar kaydı arasında bir fark olup olmadığı kişilerin araştırdığı bir konudur. Ağır hasar kayıtlı olan bir araç, pert araç anlamına gelir. Pert ve ağır hasar kaydı aynı şeydir. İki durumda da araçlar kullanılamaz duruma gelir. Pert olan araçlar, hava yastıklarını açmış araçlar için kullanılır. Aynı durum ağır hasar kayıtlı araçlar için de geçerlidir.

Hava yastığı, araçların büyük darbeler almasıyla açılır. Durduk yere veya ufak kazalar sonucunda açılmıyor. Araçların ağır hasar kayıtlı olmasının en büyük sebebi, hava yastıklarının açılmasıdır. Hava yastıklarının patlamasıyla birlikte, araçlar ağır hasar kayıtlı araçlar listesine dahil olur. Hava yastıklarının açılması pert olarak da değerlendirilir. Pert terimi genellikle kişiler tarafından kullanılıyor. Ağır hasır kaydı, pert teriminin sigorta şirketinde olan karşılığıdır. Sigorta şirketleri büyük kaza geçiren araçlar için ağır hasar kaydı ifadesini kullanır.

Ağır hasar kaydını tespit etmek için, detaylı araştırma yapmaya gerek duyulmuyor. Hava yastıkları patlayan her araç, otomatik olarak pert olarak kabul ediliyor. Pert olan araçlara kasko işlemi yapılmıyor. Pert araçları tamir edilip kullanılsa da, tekrar kaza yaşanması durumunda tüm maliyetler araç sahiplerine yükleniyor. Pert araç alacak kişilerin kasko yapılmadığı bilgisini bilmesi gerekiyor. Oldukça riski oluşturacak durumlar olması nedeniyle, pert veya ağır hasar kayıtlı araçlar tercih edilmiyor.