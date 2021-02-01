Ağır Git Ki Yol Alasın atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri geçmişte yaşayan insanların tecrübelerinden ortaya çıkmış cümlelerdir. İnsanlara öğüt vermek amacı ile söylenmiştir. Bu sebeple de insanların bu atasözlerinden ders çıkarması ve ona göre temkinli olmaları büyük önem taşımaktadır.

Ağır Git Ki Yol Alasın Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Türk Dil Kurumunun açıklamasına göre ağır git ki yol alasın atasözünün anlamı şu şekildedir; bir kişi işinin düzgün gitmesini istiyorsa o zaman o işi acele etmeden ağır ağır ve sindirerek yapmalıdır. Yaptığı işe ne kadar özenirse o iş o kadar başarılı olur. Acele hareket eden insanlar yolunu şaşırır. Bu sebeple bir işte ağır ağır hareket etmek her zaman başarıyı getirmektedir.

Ağır Git Ki Yol Alasın Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ders çalışırken acele etme. Ağır git ki yol alasın.