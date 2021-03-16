Ağır Başlı ne demek? Ağır Başlı deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Deyimler gerçek anlamından ayrı mecaz anlamda kullanılır. Kısaca toparlamak gerekir ise deyimler kalıplaşmış sözcük topluluğudur. Ölçülü ve olgun davranan kişilere karşılık olarak ağır başlı deyimi kullanılmaktadır. Yaşadığı olaylarda ciddi ve düşünceli davranan kişilerdir.

Ağırbaşlı Ne Demek?

Ağırbaşlı kelimesinin anlamı seviyeli, olgun ve ölçülü kimsedir. Toplumda ciddiyetini korur. Soğuk kanlı hareket eder.

Ağırbaşlı Deyiminin Anlamı

Ciddi, olgun, hareketlerinde ölçülü, işlerini düşüne taşına yapan kişidir. Uçarılılıkları ve aşırılılıkları yoktur. Toplum içerisinde basit ve hafif hareketlerde ve davranışlarda bulunmazlar. Toplumda saygılı, ahlaklı kişiler içinde ağırbaşlı deyimi kullanılmaktadır.

Ağırbaşlı Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Yaşadığı tüm olumsuzlukları olgunlukla karşılayan ağırbaşlı biridir. Bu yüzden etrafı tarafında oldukça çok sevilir ve sayılır.