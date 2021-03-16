Ağır Aksak ne demek? Ağır Aksak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ağır aksak, hem düzensiz hem de yavaş bir şekilde ilerleyen şeyler için kullanılan bir deyimdir. Aynı zamanda Alaturka müzikte de bir usuldür.

Ağır Aksak Ne Demek?

Bir şeyin ilerleme stili hem yavaşsa, hem de düzensizse, bu gibi şeyler için ağır aksak deyimi kullanılmaktadır.

Ağır Aksak Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Ağır aksak hem canlı varlıklar hem de cansız varlıklar için kullanılan bir deyimdir. Ağır ve yavaş yürüyen insanlar için kullanılacağı gibi, yavaş ilerleyen bir araç içinde kullanılabilir. Aynı zamanda ağır aksak Türk müziğinde sıklıkla kullanılan usullerden biridir.

Ağır Aksak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Acaba inip yürüsek mi, trafik çok ağır aksak ilerliyor, bu gidişle geç kalacağız.