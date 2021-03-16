Ağır Aksak ne demek? Ağır Aksak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
Ülkemizde atasözleri de deyimler de sıklıkla kullanılır. Hayatımızın her alanında bir deyimle karşılaşmamız mümkündür. Günlük hayatımız içinde cümle aralarında deyimleri mutlaka kullanırız. Ağır aksak da bu deyimlerden biridir. Peki, ağır aksak ne demektir? Ağır aksak deyiminin TDK anlamı nedir ve örnek bir cümle içinde nasıl kullanabiliriz? İşte tüm merak edilenler.
Ağır aksak, hem düzensiz hem de yavaş bir şekilde ilerleyen şeyler için kullanılan bir deyimdir. Aynı zamanda Alaturka müzikte de bir usuldür.
Ağır Aksak Ne Demek?
Bir şeyin ilerleme stili hem yavaşsa, hem de düzensizse, bu gibi şeyler için ağır aksak deyimi kullanılmaktadır.
Ağır Aksak Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?
Ağır aksak hem canlı varlıklar hem de cansız varlıklar için kullanılan bir deyimdir. Ağır ve yavaş yürüyen insanlar için kullanılacağı gibi, yavaş ilerleyen bir araç içinde kullanılabilir. Aynı zamanda ağır aksak Türk müziğinde sıklıkla kullanılan usullerden biridir.
Ağır Aksak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı
Acaba inip yürüsek mi, trafik çok ağır aksak ilerliyor, bu gidişle geç kalacağız.