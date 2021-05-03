Agincourt Savaşı Tarihi Ve Özeti - Agincourt Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Agincourt Savaşı tarihi kitaplarda Agincourt muharebesi olarak da geçmektedir. Yaklaşık olarak 7 bine yakın asker bu savaşta hayatını kaybetmiştir. Avrupa'nın kanlı savaşlarından bir tanesidir.

Agincourt Savaşı Nedir? Agincourt Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Agincourt Savaşı Avrupa kıtasında yer bir savaştır. Bu savaş Fransa'nın Kuzey'inde yaşanmış olan bir savaştır. Bu savaşta sayıca Fransız ordusu daha fazla olmasına rağmen bu savaşı kaybetmiştir. Savaşta İngiltere geliştirmiş olduğu strateji ile az kayıp ile büyük bir savaş kazanmıştır. İngiltere Kralı ve Fransa Kralı arasında yaşanmış olan bir savaştır. Bu savaş yüz yıl savaşlarının bir bölümü olarak lanse edilmektedir. Orta Çağ Avrupası'nda yaşanmış olan en önemli savaşlar arasında yer almaktadır.

İngiltere ve Fransa arasında yaşanmış olan en önemli savaşlardan birisi olarak bilinmektedir. Bu savaşın üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen yine de günümüzde tartışılan bir savaş olmuştur. Ünlü İngiliz yazar olan William Shakespeare dahi bu savaş hakkında konuşmuş ve bilgi vermiştir. Bu savaş İngiltere'nin Fransa karşısında ezici üstünlük kurduğu bir savaş olarak tarihe geçmiştir. İngiltere ordusunun sayısı kadar Fransız ordusu kayıp vermiştir. Sonunda da İngiltere önemli bir zafer elde etmiştir. Savaş bittikten sonra Fransızlar ağır şartlar içeren Troyes antlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Bu savaş sonucunda Fransızlar Avrupa'da önemli derecede itibarını kaybetmiş oldu. Savaşta Fransızların kaybetmesinin en önemli nedenleri arasında yağmur gelmektedir. Yağmurdan dolayı savaş arenası adeta bir bataklığa dönüşmüştü.

Bataklığa dönüşen savaşta Fransız askerleri hazırlıklı değildi. Bunun üzerine uzaktan İngiliz ordusu okçuları ile birlikte Fransız ordusuna önemli bir kayıp vermeyi başardı. Daha sonra İngiliz askerleri Fransız ordusunun arkasından dolanarak orduyu önemli ölçüde esir aldı. Fransız ordusu ise dağılmak zorunda kaldı.

Agincourt Savaşı Tarihi

Bu savaş 25 Ekim 1415 yılında gerçekleşmiş olan bir savaştır.

Agincourt Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? Agincourt Savaşı Tarafları

Agincourt Savaşı İngiltere Krallığı ve Fransa Krallığı arasında gerçekleşen bir savaştır. Bu savaş Fransa'nın Kuzey bölgesinde yaşanmıştır. Fransa ve İngiltere bu savaşta taraf olan iki devlettir. Fransa'nın Agincourt bölgesinde yaşanan bir savaş olduğundan dolayı bu savaşa Agincourt Savaşı veya Agincourt Muharebesi denilmiştir.

Agincourt Savaşı Nedenleri

- İngiltere Krallığı'nın Fransa Krallığı'nı tehdit olarak görmesi.

- Fransa'nın İngiltere hakimiyetine son vermek istemesi.

- Fransa Krallığı'nın yayılmacı politikası

- Avrupa'da yaşamış olan yüzyıl savaşlarının intikam alınmak istenmesi.

Agincourt Savaşı Sonuçları

- İngiltere Krallığı az bir kayıp vererek Fransa Krallığı'nı yendi.

- Fransız krallığı 6000'i aşkın asker kaybetti.

- Fransa'nın yayılmacı politikası engellenmiştir.

- İngiltere Orta Avrupa'da hakimiyetini sağlamıştır.

- Troyes antlaşması imzalandı.

Agincourt Savaşı Önemi

Tarihte yaşanmış olan en önemli savaşlardan bir tanesidir. Yüzyıl savaşlarının bir bölümü olarak bu savaş görülmektedir. Bundan dolayı tarihi önemi büyük bir savaştır. Bu savaşta menzil yayları ve tatar yayları ilk kez kullanılmıştır. Aynı zamanda İngiltere ordusu sayıca daha az olmasına rağmen Fransızlara karşı elde etmiş olduğu önemli bir zafer olarak görülmektedir.