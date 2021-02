Ağılda Oğlak Doğsa Ovada Otu Biter atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter atasözü her türlü canlının doğumu ile birlikte Allah tarafından rızkının da yeryüzüne verildiğini anlatmaktadır.

Ağılda Oğlak Doğsa Ovada Otu Biter Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: "Varlık sahnesine sürülen her canlının rızkına Allah kefildir. Hiçbir canlı yoktur ki, daha o dünyaya gelmeden rızkı yaratılmış olmasın. Var olan her canlı kendi rızkını yer". Buradan çıkaracağız mana Allah'ın hiçbir canlıyı yaratırken aç bırakmak gibi bir emelinin olmadığıdır. Her canlıyı dünyaya getirirken, yaratırken aynı zamanda dünyada o canlının yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlarını da yaratır.

Ağılda Oğlak Doğsa Ovada Otu Biter Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verebiliriz: Çocuğumun ihtiyaçlarını karşılayamam diye korkma, ağılda oğlak doğsa ovada ot biter demiş atalarımız. O rızkı ile beraber dünyaya gelir.