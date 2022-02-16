Ağıl nedir, neye denir? Ağıl kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Ağıl dışında diğer hayvan barınaklarının isimleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Ahır: İnek, dana, eşek gibi büyükbaş hayvanlar için yapılan üstü kapalı barınak yerleri. Bazı yörelerde üstü açık barınaklara tokat denir. 2- Kümes: Tavuk, hindi, horozlar için yapılan en küçük barınak.

Ağıl Nedir, Neye Denir?

Yaklaşık 15 yüzyıldan beri kullanılan ağıl kelimesinin sözlük anlamı hayvan barınağıdır. Küçükbaş hayvanların hem barınması hem de soğuktan korunması için yapılan barınaklara ağıl denir. Ağılların, hayvanların otlatacağı yere yakın olmasına dikkat edilir.

Büyüklüğüne ve şekline göre birçok ağıl çeşidi mevcuttur. Bunlar arasında en çok tercih edilenleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Sundurmalı Ağıl

2- Açık Ağıl 3- Kapalı Ağıl.

Anadolu'nun bazı yörelerinde ağıl kelimesi yerine saya ve çarmal sözcükleri kullanılır. Tavla ve mandıra kelimeleri ise ağıl sözcüğüyle eş anlamlıdır.

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Not: Birçok kişi ağıl yerine ahır sözcüğünü kullansa da iki kelimenin anlamı farklıdır. Ahır, sadece büyükbaş hayvanlar için yapıl. Ağıl ise koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanların barınağı demektir. Ahırlar, ağıllara göre çok daha büyüktür.

Ağıl Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre ağıl kelimesinin iki farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Köylerde ve çiftliklerde küçükbaş hayvanlar için yapılan barınak

İkinci Anlamı: Yıldızların çevresinde görülen ışık, hare

Ağıl Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Sürüye yeni koyunlar katıldığı için babam ağılı büyütmeye karar verdi.''