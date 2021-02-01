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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 03:30 | Son Güncelleme:

Ağaçtan Maşa Aptaldan Paşa Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Ağaçtan Maşa Aptaldan Paşa Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Her insan hayatına yön verecek sözleri, tecrübeleri, öğütleri bilmek ister. Tüm bu özellikler atasözlerinde bir araya gelmiştir. Atasözlerini anlamak kişinin hayatına yön verir. Ağaçtan maşa aptaldan paşa olmaz atasözünün anlamı nedir, cümle içinde nasıl kullanılır? İşte ağaçtan maşa aptaldan paşa olmaz atasözünün anlamı.

Bir insan her işi yapamaz. Bir eşya her işi yerine getiremez. Her eşyanın, her nesnenin, her insanın ve her canlının kendi kapasitesi yeteneği bulunmaktadır. Bu yetenek ve kapasitenin dışında başka bir iş yapması beklenemez. İşte bu durumu açıklayan atasözlerinden biri de ağaçtan maşa aptaldan paşa olmaz atasözüdür.

 Ağaçtan Maşa Aptaldan Paşa Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Özellikleri ve yetenekleri uygun olmayan kişiler kendilerine uygun olmadan verilen görevleri yerine getiremezler. İnsanlar yetenekleri olan, ustalaştıkları işleri yapmalıdır. Yanan bir ateş demir maşa ile karıştırılır fakat ağaçtan yapılmış bir maşa ateşte yanacağı için görevi yapamaz.

 Ağaçtan Maşa Aptaldan Paşa Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanım Örneği

Selim gibi tembel çocuğun sınıf başkanı olabileceği beklenemezdi zaten ağaçtan maşa aptaldan paşa olmaz. 

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