Ağacın Kurdu İçinde Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ağacın kurdu içinde olur atasözü bir insanın hayatına en büyük sıkıntıyı ve derdi yakınlarının verdiğini anlatmaktadır. Bir insana gelebilecek en büyük kötülüğün en yakınlarından olacağına işaret etmektedir.

Ağacın Kurdu İçinde Olur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Ağacın kurdu içinde olur atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: "Bir topluluğu, onun içinde gizli gizli çalışan kötü ögeler çürütür; yıkar. Size zarar veren şeyleri, uzakta değil yakınınızda aramalısınız. En yakınımızdaki kişiler veya topluluğun içinden kimseler bize beklemediğimiz bir şekilde ihanet eder. Bunları sinsice yapıp bizi bitirmeye çalışırlar". Özellikle bu durum toplumsal kuruluşlarda, devletlerde ve benzeri çok fazla insanın bir amaç uğruna birleştiği alanlarda görülür. Bu tür yerlere en büyük zararı içindekiler verir.

Ağacın Kurdu İçinde Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözünü cümle içinde şu şekilde kullanabiliriz: Buraya aldıklarına dikkat et. Unutma ağacın kurdu içinde olur.