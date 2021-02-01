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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 03:24 | Son Güncelleme:

Ağaca Çıkan Keçinin Dala Bakan Oğlağı Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Ağaca Çıkan Keçinin Dala Bakan Oğlağı Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Çoğu atasözü çoğunlukla bilinse de bazıları çoğu kişi tarafından bilinmez. Bu sebeple herhangi bir ortamda bu atasözlerine denk gelindiği zaman insanda merak uyandırır. Ağaca Çıkan Keçinin Dala Bakan Oğlağı Olur atasözü de çok bilinmeyen atasözlerinden biridir. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur atasözünün ne anlama geldiği ve cümle içinde kullanımı ile ilgili bilgileri derledik.

Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur atasözü çok fazla kullanılmasa da zaman zaman insanların karşısına çıkabilmektedir. Bu sebeple de merak konusu olmaktadır. Bu atasözü Türk Dil Kurumu tarafından detaylı olarak açıklanmıştır.

 Ağaca Çıkan Keçinin Dala Bakan Oğlağı Olur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Burada anlatılmak istenen çocuklar anne ve babalarından ne görürlerse bunu taklit ederler. Bu sebeple ebeveynlerin çocuk yetiştirirken hareketlerinde dikkat etmesi gerekmektedir. Her ne kadar iyi bir şekilde çocuk yetiştirmeye çalışsalar da çocuklar anne ve babalarının hareketlerine göre şekillenecektir.

 Ağaca Çıkan Keçinin Dala Bakan Oğlağı Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Küçük çocuk babası gibi bilmişlik taslıyordu, ne de olsa ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.

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