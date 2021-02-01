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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 03:20 | Son Güncelleme:

Ağaç Yaşken Eğilir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Ağaç Yaşken Eğilir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Gündelik hayatta pek çok kere duyulan, Ağaç Yaşken Eğilir atasözünün ne anlama geldiğini merak edebilirsiniz. Ağaç Yaşken Eğilir atasözünün anlamı ve bu atasözünün örnek cümle içinde kullanışını sizler için derledik.

Ağaç yaşken eğilir atasözü, çocukların mutlaka küçük yaşlarda eğitilmeye başlanmasının gerekliğini anlatan bir atasözüdür. Bu söz, tek başına kullanılacağı gibi, cümle içerisinde de kullanılabilir.

 Ağaç Yaşken Eğilir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Ağaç Yaşken Eğilir atasözünün Türk Dil Kurumuna göre anlamı, insanların küçük yaşlarda daha kolay eğitilebileceklerini anlatan, bir söz anlamındadır.

 Çocuklar küçük yaşlardayken, her türlü bilgiyle ve beceriyle şekil vermeye elverişlidirler. Yıllar geçip büyümeye başladıklarında eğitilmeleri de zorlaşır. Olgun bir birey kolay kolay eğitilmez. Çünkü öğrenme, bu yaşlarda hem zordur hem de bellekte kalma olasılığı azdır. Bir başka deyişle çabuk unutulur.

 Yeni bir davranışın öğretilmesi ancak çocukluk çağında başlar. Çünkü çocuklar bilgiyi, beceriyi, davranışı henüz öğrenmemiştir.

 Ağaç Yaşken Eğilir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 - Aylin, 3 yaşındayken kendi başına dişlerini fırçalayabiliyordu, ne demişler ağaç yaşken eğilir.

 - Ağaç yaşken eğilir atasözünün anlamını, annem bana anlattı.

 - Batuhan bu yaştan sonra değişmez, ne demişler ağaç yaşken eğilir. 

 

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