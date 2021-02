Ağaç Yaprağıyla Gürler atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ağaç yaprağıyla gürler atasözü çok fazla bilinmez. Bu sebeple herhangi bir yerde rast gelindiği zaman ne demek istediğinin anlaşılması için bu atasözünün iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir. Türk Dil Kurumu Ağaç yaprağıyla gürler atasözünü çok güzel bir şekilde açıklamıştır.

Ağaç Yaprağıyla Gürler Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanlar bir konu ile ilgili mutsuz olurlarsa onu seven kişiler de mutsuz olur. Eğer bir konu ile ilgili sevinirlerse o zaman çevresinde onu seven insanlarda sevinir. Bu durum ağaç yaprağıyla gürler atasözü ile ifade edilmektedir. İnsanların yaşam boyu başarılı olabilmeleri çevrelerinde onu seven insanlardan yardım alması ve desteklenmesi ile olmaktadır.

Ağaç Yaprağıyla Gürler Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ailesinden nefret ediyordu, ama bilmiyordu ki ağaç yaprağıyla gürler.

Bu cümlede kişinin başarılı olması için ailesinin desteğine ihtiyacı olduğundan bahsedilmektedir.