Ağaç türleri nelerdir? Ağaç çeşitleri ve isimleri hakkında bilgiler

Ülkemizde ki ormanlarda yetişen ağaçlar, kavak, gürgen, sığla, çınar, ıhlamur, dişbudak, huş, kestane, sığla, ladin, ardıç, akçaağaç, kızılçam, göknar, sarıçam, fıstıkçamı, karaçam, servi, meşe, kayın, sedir ve kızılağaçtır.

Ihlamur Ağacı

Ihlamur ağacı ülkemizde Marmara bölgesinde sıklıkla görülen bir bitkidir. Ebegümecigiller familyasından olan ıhlamur ağacı aynı zamanda çeşitli faydalarından dolayı yaygın olarak demlenerek tüketilen bir bitki çeşididir.

Akçaağaç

Akçaağaç her mevsim çeşitli renklerde yapraklar bulundurması aynı zamanda tohum ve aşılama yönteminin kolaylığı sebebiyle park ve bahçelerde sıklıkla görebileceğimiz ağaç türlerindendir. Odunlarının genellikle ağır ve sert yapısından dolayı tornacılık faaliyetleri başta olmak üzere birçok sektörde kullanılmasının yanı sıra bazı türlerinin besi sularından özel şuruplar da üretilmektedir. Ömrü 600 yıla varan bu ağaç yaprak renginden dolayı ülkemizde peyzaj çalışmaları için de sıkça üretilen bir ağaç türüdür.

Servi Ağacı

Kuzey yarımküre ve himalayaların geneline yayılmış halde bulunan, 22 türe bölünmüş servi ağacı ihtişamı ve göğe doğru yükselişiyle de insanların içinde benzetmelere ve inanışlardaki korunaklı yerine oturmuş bir ağaç türüdür. Ülkemizde Akdeniz bölgesinde sıkça yetişmekte olan Akdeniz Servisi bu türler içinde ayrı bir yer tutmaktadır. 20 - 30 metreye kadar boylanabilen serviler yaklaşık 700 yıla kadar ayakta kalabilmektedir. Zerafetli duruşundan ötürü manzaraları güzelleştiren servi " Servi boylu" deyimindeki varlığını bu zerafetine borçludur diyebiliriz.

Meşe Ağacı

Dünya üzerinde geniş bir alanda varlık gösteren meşe ağacının anavatanı Anadolu' dur diyebiliriz. Meşe ismi aslında 400'den fazla türü bulunan aralarında 4 mevsim yaprak dökmeyen türlerinin de bulunduğu kerestesi sağlam geniş bir familyaya verilen genel bir isimdir denilebilir. İçinde bulundurduğu çeşitli maddelerden ötürü sepicilik ve boya sanayinde önemli yer tutan meşeler doğal faktörler yardımıyla neslini devam ettirmektedir. Alakarga ve sincaplar tarafından tohumları çeşitli yerlere gömülen bu geniş ailenin boyu 20 metreye kadar uzayan türleri mevcutken çalı şeklinde yayılım gösteren meşeler de sıklıkla görülmektedir.

Sedir Ağacı

Sedir çamgiller ailesinin ömrü 1000 yıla boyu 40 metreye kadar uzanan bir iğne yapraklısıdır. Anadolu Toroslarında doğal olarak yayılım gösteren bu türün nem arayışı pek