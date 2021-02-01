Ağaç Ne Kadar Uzasa Göğe Ermez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ağaç ne kadar uzasa göğe eremez atasözü bir insanın ne kadar yükselirse yükselsin, ne kadar tepelere çıkarsa çıksın her zaman ulaşamayacağı bir yer, konum vardır.

Ağaç Ne Kadar Uzasa Göğe Eremez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Ağaç ne kadar uzasa göğe eremez atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: İnsan ne denli herhangi bir konuda yükselirse yükselsin, her zaman bir yerde durur. Erişilmesi doğa yasalarına aykırı olan yüksekliğe çıkamaz ve bunun sınırlarını aşamaz. Bunun için insan gücü hiçbir halükarda yeterli değildir.

Ağaç Ne Kadar Uzasa Göğe Eremez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verebiliriz: İstediğin kadar yükseklere çık ve en yükseği hedefle ama unutma ki ağaç ne kadar uzasa göğe eremez.