MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Atasözleri ve Anlamları Haberleri Ağaç Ne Kadar Uzasa Göğe Ermez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriAtasözleri ve Anlamları Ağaç Ne Kadar Uzasa Göğe Ermez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 03:17 | Son Güncelleme:

Ağaç Ne Kadar Uzasa Göğe Ermez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ağaç Ne Kadar Uzasa Göğe Ermez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Abone Olgoogle-news

Atasözleri geçmişten günümüze gelmiş olan kalıplaşmış, öğüt içerikli cümlelerdir. Eskiler tarafından bize aktarılmıştır. Bu sözler sayesinde eskilerin deneyimlerinden faydalanırız. Ağaç ne kadar uzasa göğe eremez sözü de bunlardandır. Peki, ağaç ne kadar uzasa göğe eremez atasözünün anlamı nedir ve benzeri bilgileri derledik.

Ağaç ne kadar uzasa göğe eremez atasözü bir insanın ne kadar yükselirse yükselsin, ne kadar tepelere çıkarsa çıksın her zaman ulaşamayacağı bir yer, konum vardır.

 Ağaç Ne Kadar Uzasa Göğe Eremez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Ağaç ne kadar uzasa göğe eremez atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: İnsan ne denli herhangi bir konuda yükselirse yükselsin, her zaman bir yerde durur. Erişilmesi doğa yasalarına aykırı olan yüksekliğe çıkamaz ve bunun sınırlarını aşamaz. Bunun için insan gücü hiçbir halükarda yeterli değildir.

 Ağaç Ne Kadar Uzasa Göğe Eremez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Bu atasözünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verebiliriz: İstediğin kadar yükseklere çık ve en yükseği hedefle ama unutma ki ağaç ne kadar uzasa göğe eremez.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle