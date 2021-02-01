Ağaç Meyvesi Olunca Başını Aşağı Salar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri her ulusun kendi coğrafyasına göre farklılık gösterir. Her ulusta geçmiş dönemlerde yaşamış olan insanların kendi tecrübeleri, uzun süren deneyimlerin sonucu atasözleri oluşmuştur. Ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar atasözünün anlamı nedir? Ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar atasözünün cümle içinde örnekleri nasıldır? İşte detaylar.
Atasözleri okuyan kişilerin öğüt alması, kendisine tecrübe çıkarması için söylenen sözlerdir. Atasözleri evrensel olarak kabul edilen uzun denemelerin ardından elde edilen tecrübelerin, öğüt verircesine kalıplaşmış şekilde kullanılmasıdır.
Ağaç Meyvesi Olunca Başını Aşağı Salar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar atasözü sıklıkla kullanılan atasözlerinden biridir. TDK’ye göre anlamı ise; Faydalı eserler veren, erdem ve bilgi ile donatılmış olan bireyin alçak gönüllü bir kişi olacağı şeklindedir.
Ağaç Meyvesi Olunca Başını Aşağı Salar Atasözünün Cümle İçinde Örnekleri
Seneler geçtikçe, yapmış olduğu işlerin topluma faydalı olan hizmetleriyle ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar örneğindeki gibi herkese karşı iyi davranmaya başlamıştı.
Yıllardır ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar diye bekledik fakat bizim kız sınavda barajı dahi geçemedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle