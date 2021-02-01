Ağaç Kökünden Yıkılır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

"Ağaç kökünden yıkılır" atasözünden anlaşılması gereken ilk şey; düzenin tam anlamı ile nasıl değişebileceği ve değiştirilebileceği olmaktadır.

Ağaç Kökünden Yıkılır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Geçmişten bu yana süre gelen düzenin bozulması veya değişmesi için ayrıntıları değiştirmek yeterli olmamaktadır. Düzenin değiştirilebilmesi veya yeniden yapılandırılabilmesi için temelinin değiştirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde düzenin yıkılabilmesi için de temelinden sarsılması gerekmektedir.

Bu atasözünden çıkarılması gereken bir diğer anlam ise; kurulan bir düzenin eğer temeli sağlam değilse yıkılmaya mecburdur, olmaktadır.

Ağaç Kökünden Yıkılır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

"Ağaç kökünden yıkılır" atasözünün cümle içinde ki örnek kullanımı şu şekilde olabilmektedir.

Lideri ölünce ülkede ağacın kökünden yıkıldığı gibi yıkılmıştır.