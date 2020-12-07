Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Çok sayıda mühendislik alanı bilimsel olarak tanımlanmıştır. Tanımlı olan mühendislik alanlarından biri de endüstri mühendisliğidir. Endüstri mühendisliğinin alt dallarından biri ise ağaç işleri endüstri mühendisliğidir. Üniversite tercihi sırasında bölümler araştırılmaktadır. Birçok kişi ağaç işleri endüstri mühendisliği hakkında çok fazla bilgiye sahip değildir. Bu yazımızda ağaç işleri endüstri mühendisliği ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Nedir?

Hammaddesi ağaç olan bütün ürünleri tasarlayacak, üretimini yapacak, bu alanda çalışılan tüm birimlerde koordinasyonu sağlayacak, üretilen ve tasarlanan ürünlerin kalite – kontrol denetiminde görev alacak olan kişilerin yetiştirildiği üniversite bölümüdür. Ağaç işleri endüstri mühendisi unvanı olan kişiler ağaç kullanılarak elde edilen ürünlerin üretim aşamasında meydana gelen maliyetlerin analizini yapabilir, malzemelerin temin edilme sürecinde çalışabilir ve bu alanda çeşitli projeleri yönetebilir.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümünün amacı; ağaçtan hammadde olarak faydalanan malzemelerin işlenebilmesi, ağaçtan elde edilen ürünlerin tasarlanması, ağaçtan elde edilen ürünlerin üretiminin planlanması, ürünlerde kalite kontrolü sağlayacak olan teknik elemanların yetiştirilmesidir.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümünden mezun lan bir kişi; basit olan marangozluk işleri dahil olmak üzere ileri tarımsal aşamalara kadar bütün süreçlere hakim olurlar. Firmalarda yaptıkları işlerin sıralanması gerekecek olursa şu işlerden sorumlu olduklarını söyleyebiliriz:

Üretim ve tasarım alanlarında planlama yapmak,

Projelerdeki maliyetin analizini yapmak,

Üretim için kullanılması lazım olan malzemelerin temin edilmesini sağlamak,

Stok yönetimini yapmak,

Üretiminin doğru zamanda tamamlanmasından sorumlu olmak,

Kişinin kendisine bağlı olarak çalışan bireylerin organizasyonunu sağlamak,

Müşterilerin taleplerine uygun olarak ürünlerin tasarımını yapmak,

Üretilen ürünlerin kalitelerinin kontrolünü sağlamak.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümü olan üniversitelerde 4 yıllık bir lisans eğitimi verilerek okutulmaktadır. İngilizce yeterlilik sınavına tabi tutulan öğrenciler 4 sene okumakta fakat sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler ise hazırlık sınıfı dahil olmak üzere 5 sene okurlar.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Üniversiteye giriş sınavının sayısal puan türünden yeterli puanı alan kişiler bölümü okuyabilmektedir.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği İngilizce midir?

Ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümü bazı üniversitelerde İngilizce okutulabilirken genel olarak yarı İngilizce ola bir bölümdür. Bunun yanı sıra tamamen Türkçe okutulan üniversitelerde bulunmaktadır.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Hangi Puan Türüyle Öğrenci Alıyor?

Ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümü bir mühendislik dalı olduğu için ve bölüm içerisinde çok sayıda sayılar, matematiksel işlemler kullanıldığı için sayısal puan türüyle öğrenci alımı yapılmaktadır.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Dersleri Nedir?

Ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümü 4 yıllık olan bir bölüm olmasıyla 8 dönemlik eğitim süreci içermektedir. 8 dönem süresince çok sayıda ders alınmaktadır. Fakat başlıca dersler sıralanacak olursa:

Fizik

Matematik

Kimya

Biyoloji

Ağaç teknolojisi

Ağaç fiziği

Ağaç Kimyası

Ağaç İşleme Makineleri

Üretim Teknolojisi

Üst Yüzey İşlemleri

Teknik İstatistik

Kalite kontrol

İç Mimari – Dekorasyon

Üretim Planlaması gibi dersler sayılabilir. Bu derslerin yanı sıra bazı sosyal bilim alanlarına ait bir takım temel dersler dahil olmak üzere bir çok ders alınmaktadır. Çeşitli derslere ait laboratuvarlar da çalışmalar yapılırken, çizim çalışmaları, proje uygulaması için atölye çalışmaları gibi çok sayıda uygulamalı eğitim alınır.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Ağaç işleri endüstri mühendislerinin genel olarak imza yetkisi bulunan uzmanlar içerisine dahil edilirler. Kendi sektöründe bulunan iş koluna ait projeler, tasarımlar, üretim, Ar-Ge, kalite ve kontrol gibi alanlarda yeterli donanıma sahip olan bu kişiler özellikle üretim alanlarında çalışırlar. Mobilya fabrikaları, Atölyeler, Milli Prodüktivite Merkezi, Devlet Planlama Enstitüsü, KOSGEB, Türk Patent Enstitüsü gibi kurumlarda AR-Ge’den sorumlu olan uzman kişi olarak çalışabilirler.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Nerelerde İş Bulabilir?

Çeşitli devlet kurumlarında, MEB’e bağlı olan okullarda, mobilya imalatı yapan firmalarda, prefabrik ev firmalarında çalışabilirler.