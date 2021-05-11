Afyon'un alan kodu kaçtır? Afyon telefon kodu hakkında bilgi

Türkiye'deki her şehrin olduğu gibi aynı şekilde Afyonkarahisar şehrinin de bir alan kodu bulunmaktadır. Bu alan kodu kapsamında Afyon'un hem merkezine hem de farklı ilçelerine ortak şekilde ulaşım sağlamak mümkün. Neresi aranmak isteniyor ise öncelikle bu alan kodu giriş yapılmak suretiyle daha sonra telefonu girerek ulaşım sağlanabilir.

Afyon'un Alan Kodu Kaçtır?

Afyon alan kodu 0272 olarak öne çıkıyor. Bu alan kodu ile beraber Afyon'daki dilediğiniz bölgeye rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Sabit numaraları için değerlendirilen bu kodlama, Türkiye'deki her şehrin belli bir düzene sahip olması için ele alınır. Böylece bu alan kodunu ortak biçimde ele almak suretiyle hem şehir merkezi hem de ilçedir üzerinden ulaşım sağlanabilir.

Afyon Türkiye'nin hem tarihi hem kültürel ve hem de ticari açıdan en önemli şehirleri arasında gelir. Özellikle çok eski medeniyetlerin günümüze kadar gelmiş kalıntıları ile beraber önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Ayrıca önemli bir genç nüfusa sahip olması ile beraber, her geçen gün gelişme gösteren bir şehir olarak öne çıkıyor. Amaca uygun olarak bu şehrin farklı farklı bölgelerine ulaşımı sağlamak için, 0272 alan kodu kullanabilirsiniz.