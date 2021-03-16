Afyonu Patlamak ne demek? Afyonu Patlamak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

İlk söylenişte anlamı anlaşılamayan, kolay kolay bilinmeyen ya da az kullanılan deyimlerimizde mevcuttur. Bu deyimler genellikle geçmişinde bir hikaye barındırır ve bir durumun yaşanması sonucu ortaya çıkmıştır. Afyonu patlamak deyimi gibi düşünülebilir.

Afyonu Patlamak Ne Demek?

Eski zamanlarda tiryakiler, ramazanda afyon macununu sararak yutarlar ve zamanla içlerinde patlaması ile tüm gün kendilerine yetecek kadar tütünü midelerinde barındırırlarmış. Afyonu patlamak da buradan gelir.

Afyonu Patlamak Deyiminin Anlamı (TDK)

Afyonu patlamak deyimi, ayılmak, uyanış anlamlarında kullanılır. Kişinin belirli bir saatte kendine gelmesi durumunda kullanılır. Zihnin kendine gelmesi sürecini ifade eder, sinirli insanlar içinde kullanılır.

Afyonu Patlamak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Genellikle uykusunu alamayan kişiler için şu şekilde kullanılır; Bu saatte ne diye toplandık buraya benden bir fikir çıkmaz daha afyonum patlamadı.