Afyonkarahisar lise taban puanları 2021! Afyonkarahisar LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Afyonkarahisar' da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Afyonkarahisar'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 448,2748 1,88 0,02 AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Kamil Miras Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 426,1684 4,03 1,92 AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyon Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 409,674 6,27 3,68 AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN / Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 394,8585 8,78 1,99 AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI / Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 391,1226 9,51 1,76 AFYONKARAHİSAR / DİNAR / Dinar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 386,7244 10,4 1,69 AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 367,1832 14,95 6,4 AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 359,3473 17 0,02