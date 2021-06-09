Afyonkarahisar lise taban puanları 2021! Afyonkarahisar LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Afyonkarahisar' da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Afyonkarahisar LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Afyonkarahisar' da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Afyonkarahisar'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|448,2748
|1,88
|0,02
|AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Kamil Miras Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|426,1684
|4,03
|1,92
|AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyon Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|409,674
|6,27
|3,68
|AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN / Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|394,8585
|8,78
|1,99
|AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI / Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|391,1226
|9,51
|1,76
|AFYONKARAHİSAR / DİNAR / Dinar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|386,7244
|10,4
|1,69
|AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|367,1832
|14,95
|6,4
|AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|359,3473
|17
|0,02
|AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN / Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|351,0432
|19,33
|10,68
|AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|322,4917
|28,48
|6,88
|AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI / Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|317,4306
|30,33
|10,7
|AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|295,1145
|39,27
|10,73
|AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|290,4481
|41,35
|20,79
|AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|282,9785
|44,87
|20,16
|AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|280,6455
|46,01
|16,4
|AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|272,938
|49,99
|18,51
|AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|272,7942
|50,06
|18,84