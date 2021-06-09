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Eğitim
Haber Giriş: 09.06.2021 - 17:04 | Son Güncelleme:

Afyonkarahisar lise taban puanları 2021! Afyonkarahisar LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

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Afyonkarahisar lise taban puanları 2021! Afyonkarahisar LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Afyonkarahisar' da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Afyonkarahisar LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Afyonkarahisar' da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Afyonkarahisar'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170448,27481,880,02
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Kamil Miras Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170426,16844,031,92
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyon LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170409,6746,273,68
AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN / Ayfer-Ceylan EMET Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136394,85858,781,99
AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI / Sandıklı Türk Telekom Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136391,12269,511,76
AFYONKARAHİSAR / DİNAR / Dinar Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136386,724410,41,69
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / TOKİ Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce170367,183214,956,4
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce150359,3473170,02

 

AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN / Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce102351,043219,3310,68
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120322,491728,486,88
AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI / Sandıklı Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30317,430630,3310,7
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30295,114539,2710,73
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30290,448141,3520,79
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30282,978544,8720,16
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30280,645546,0116,4
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30272,93849,9918,51
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30272,794250,0618,84
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