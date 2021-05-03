Afyon Savaşları Tarihi Ve Önemi - 1. Ve 2. Afyon Savaşı Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Afyon Savaşları tarihe, I. II. Afyon Savaşları olarak geçmiştir. 19. yüzyıldan İngiltere'nin sömürge hareketleri, İngiliz tüccarların Çin'e Afyon (Çince Da Yan), satmaları sonucunda Afyon Savaşları patlak veriyor. Her iki savaş sonunda da başta İngiltere olmak üzere Avrupa devletleri istediklerini alıyorlar.

Afyon Savaşları Nedir?

Afyon Savaşları, İngiliz tüccarların Çinlilere afyon satması sonucunda başlıyor. I. ve II. Afyon Savaşları olmak üzere iki kısım halinde savaş yapılıyor.

Afyon Savaşı; İngiltere, 48 gemiyle Çin kıyılarına geliyor. Kuzeyde Zhejiang Bölgesi’nde bulunan Dinghai’ı alarak Tianjin’e kadar geliyorlar. İngiltere'nin hızla ilerlemesi Çin Hükümetinin gözünü korkutuyor. İngiltere'yle barış antlaşması yapmak istiyorlar.

İngiliz Hükümeti, Guangdong’tan geri çekilmelerine karşılık Lin Zexu’nün görevden alınmasını talep ediyor. Taleplerinin kabul edilmesi üzerine geri çekiliyorlar. Ancak 6 ay sonra Hong Kong'a saldırıyorlar. İç çatışmalardan dolayı Çin ordusu güçsüz olduğu için güçlü bir direnişle karşılaşmıyorlar.

İngiliz ordusu Guangzhou'yu ele geçiriyor. Dinghai, Zhejiang, Zhenhai ve Ningbo gibi yerlere de saldırmaya başlıyorlar. Shanghai'de bulunan Wuson Kalesi'nin güçlü direnişiyle karşılaşıyorlar. Bu kaleyi ele geçiremeden Nanjing'e ulaşıyorlar.

İngilizlerin baskın saldırıları karşısında hazırlıksız yakalanan Qing Hanedanlığı barış istemek zorunda kalıyor. İki ülke arasında "Nanjing Antlaşması" yapılıyor.

Afyon Savaşı; İngiltere, Fransa ile birlik olarak Kanton’u ve Tianjin yakınlarında bulunan Dagu kalelerini ele geçiriyor. İki devlete karşı gelemeyeceğini anlayan Qing Hanedanlığı barış istiyor. İngiltere, Fransa ve Çin arasında Tianjin Antlaşması imzalanıyor.

İngiltere, yeni istekler öne sürerek Dagu Kalesine saldırıyor. ilk saldırı sonucunda büyük kayıplar vererek geri çekiliyor. Fransa birlikleriyle birlikte tekrar saldırıp kaleyi ve Tianjin'i ele geçiriyor. Bunun üzerine Çin, İngiltere, Fransa, Rusya arasında Pekin Antlaşması imzalanarak, savaş sona erdiriliyor.

Afyon Savaşları Tarihi

Afyon Savaşı 1840 yılının Haziran ayında başlıyor. 1841 ve 1842 yıllarında İngiltere'nin lokal saldırılarıyla devam ediyor.

Afyon Savaşı 1857 yılında başlıyor. 1858, 1860 yıllarında iki saldırı daha düzenleniyor.

Afyon Savaşları Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur?

Afyon Savaşı, Savaş, İngiltere ile Çin arasında geçiyor. Savaş; Dinghai, Tianjin, Hong Kong, Guangzhou, Nanjing bölgelerinde yapılıyor.

Afyon Savaşı; İngiltere-Fransa müttefik birlikleri ile Çin arasında yapılmıştır. Savaş; Kanton, Tianjin bölgelerinde geçiyor.

Afyon Savaşları Nedenleri

Afyon Savaşlarının temel nedenleri, İngiltere'nin sömürge hareketini Uzak Doğu'ya kadar götürme niyetidir. İngiltere, Sanayi Devrimiyle birlikte hammadde ve kaynak arayışına girmiştir. İngiliz tüccarları, uyuşturucu ticaretiyle İngiltere'ye büyük gelir sağlıyorlardı. Neredeyse Çin'in tamamına afyon satılıyordu.

Afyon'un Çinli askerler de dahil herkesi olumsuz etkilemesi, günlük hayatın akışını sekteye uğratması sonucunda Çin hanedanı afyonu yasaklıyor. Qing Hanedanının emriyle Hubei eyaleti valisi Lin Zexu, İngiliz tüccarların Çin'deki afyon deposunu basarak, bütün afyonu imha ediyor. Afyonun imha edilmesiyle büyük zarara uğrayan İngiliz Hükümeti, Çin'e saldırarak I. Afyon Savaşı'nı başlatıyor.

Afyon Savaşı, İngiltere'nin çıkarları doğrultusunda, isteklerinin yerine getirilmesi amacıyla çıkarılmıştır. Bir İngiliz gemisinin afyon ticareti yaptığı nedeniyle el konulması bahane edilmiştir.

Afyon Savaşları Sonuçları

Afyon Savaşları sonucunda, Çin üç farklı antlaşma imzalamak zorunda kalıyor. Bu antlaşmalar Çin'i yarı sömürge bir devlet haline getiriyor.

Afyon Savaşı sonuçları; Çin, İngiltere’ye 21 milyon gümüş dolar ödüyor. Hong Kong İngilizlerin sömürgesine geçiyor. Guangzhou, Xiamen, Fuzhou, Shanghai, Ningbo limanları ticarete açılıyor.

Afyon Savaşı sonuçları; Çin, İngiltere ve Fransa'ya tazminat ödüyor. Tianjin limanı da serbest ticarete açılıyor.

Afyon Savaşları Önemi

Çin'in imzaladığı antlaşmalar sonucunda, Çin pazarı yabancı tüccarlara açılıyor. Pekin'de yabancı ülkelerin elçilikler kuruluyor. Çin'in feodal yapısı çöküyor. Çin'in dünyaya açılmasının, modern Çin olmasının önü açılıyor.