AFS’ye katılım için başvurular devam ediyor

1946’dan beri öğrencilere küresel ve kültürlerarası yetkinlikler kazandırmak hedefiyle çalışan AFS’nin yürüttüğü programlardan bugüne dek tüm dünyada 90’dan fazla ülkeden 500.000’in üzerinde öğrenci yararlandı. Lise yıllarında programa katılarak dönen AFS’lilerin arasında Nevra Serezli, Ferit Odman, Prof. Dr. Türkel Minibaş gibi çok tanıdık isimler de var. Gönüllü ailelerin yanında kalarak yıllık, güz/bahar dönemi ya da üç aylık olmak üzere farklı programlarla lise eğitimlerine devam eden öğrenciler, program öncesinde, sırasında ve sonrasında AFS ofisleri ve gönüllüler tarafından organize edilen oryantasyon kampları ve danışmanlıklar gibi destekler sayesinde hayat boyu kullanabilecekleri bilgi ve beceriler elde ediyor.

AFS programlarına geçtiğimiz yıl katılan öğrenciler, bir asıra yaklaşan AFS tarihinde görülmemiş bir olaya denk geldi: dünyayı halen sarsmaya devam eden pandemi. AFS Türkiye ofisinin özverili çalışmaları sonucu, karantinaların yaşandığı ve ülke sınırlarının kapandığı bir dönemde öğrencilerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönüşü sağlandı. Daha önce AFS deneyimini yaşamış gönüllüler, bu beklenmedik ve karmaşık süreçlerinde öğrencilere destek oldu; canlı webinarlar, tartışmalar ve yenilikçi interaktif eğitim modülleriyle öğrencilerin program kazanımlarına devam etmeleri sağlandı. Kurumun yaratmış olduğu güven sayesinde, 2020-21 döneminde AFS deneyimi yaşayacak 44 öğrenci, geçtiğimiz ay misafir olacakları ülkelere gitti ve programlarına başladı.

Yurtdışında lise eğitimi programı ile sıra dışı bir kültürlerarası deneyim sunan AFS sayesinde gençler 40’tan fazla ülkeden birinde farklı kültürleri tanıma, yeni bir dil öğrenme ve küresel yetkinlikler kazanma şansına kavuşuyor.



2021-2022 döneminde farklı bir ülkede eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler başvurularını en geç 4 Kasım Çarşamba gününe kadar https://www.turkkulturvakfi.org.tr/programs/okul/ adresinden yapabilir.