MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Araştırma HaberleriAfrika ülkeleri nelerdir ve hangileri? Afrika ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri
GeriAraştırma Afrika ülkeleri nelerdir ve hangileri? Afrika ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Araştırma
Haber Giriş: 30.09.2020 - 01:11 | Son Güncelleme:

Afrika ülkeleri nelerdir ve hangileri? Afrika ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afrika ülkeleri nelerdir ve hangileri? Afrika ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri
Abone Olgoogle-news

Afrika, dünyadaki yedi kıtadan biridir. Nüfusu ve yüzölçümü bakımından en büyük ikinci kıtadır. 30,8 milyon km²'lik yüzölçümüyle dünya yüz ölçümünün %6'sını, 1 milyarı aşan nüfusuyla da dünya nüfusunun ’ini karşılıyor. Afrika’nın ülkeleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleriyle ilgili bilgiyi hazırladık.

Afrika dünyanın en büyük ikinci kıtası olmasına rağmen, en güçlü ve büyük devletleri barındırmıyor. Kıtada bulunan ülkelerin birçoğu açlık, yoksulluk ve hastalıkla mücadele ediyor. Afrika’da 54 adet diplomatik olarak tanınmış bağımsız devlet, dokuz bölge ve 3 adet de sınırlı tanınmış devlet bulunuyor.

 Afrika Ülkeleri Hangileridir?

 Afrika kıtası Kuzey, Batı, Orta, Doğu ve Güney Afrika olmak üzere bölgelere ayrılmıştır. Her bölgede farklı bir ülke bulunuyor. Kuzey Afrika’da 6, Batı Afrika’da 14, Orta Afrika’da 8, Doğu Afrika’da 18, Güney Afrika’da da 5 ülke yer alıyor.

 Afrika Ülkelerinin İsimleri

 Kuzey Afrika ülkeleri; Fas, Mısır, Tunus, Libya, Cezayir, Sudan, Batı Sahra

 Batı Afrika ülkeleri; Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Yeşil Burun Adaları, Gambiya, Gana, Liberya, Mali, Moritanya, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Togo, Gine, Saint Helena, Nijer

 Orta Afrika ülkeleri; Angola, Kamerun, Çad, Gabon, Ekvator Gine’si, Sao Tome, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti,

 Doğu Afrika ülkeleri; Burundi, Komor Adaları, Mozambik, Mayotte, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya,

 Madagaskar, Uganda, Zambiya, Zimbabwe, Tanzanya, Somali, Seyşeller, Ruanda, Mauritius, Malavi, Reuinon,

 Güney Afrika ülkeleri; Güney Afrika, Lesoto, Svaziland, Namibya ve Botsvana’dır.

 Kanarya Adaları (İspanya), Ceuta (İspanya), Madeira Adaları (Portekiz) ve Melilla (İspanya) Avrupa sömürgeleridir.

 Afrika Ülkelerinin Başkentleri

 Afrika’da bulunan ülkelerin başkentleri şunlardır;

 Angola – Luanda

 Batı Sahra - Laayoune

 Benin – Porto Novo

 Botsvana – Gaborone

 Burkina Faso – Ouagadougou

 Burundi – Bujumbura

 Cezayir – Cezayir

 Cibuti – Cibuti

 Çad - N'Djamena

 Ekvator Ginesi – Malabo

 Eritre – Asmara

 Svaziland – Mbabane

 Etiyopya – Addis Ababa

 Fas – Rabat

 Fildişi Sahili – Yamoussoukro

 Gabon – Libreville

 Gambiya - Banjul

 Gana – Akra

 Gine – Konakri

 Gine-Bissau – Bissau

 Güney Afrika Cumhuriyeti – Pretoria – Bloemfontein – Cape Town

 Sudan – Cuba

 Kamerun – Yaoundé

 Kenya – Nairobi

 Komorlar – Moroni

 Kongo Cumhuriyeti – Brazzaville

 Kongo Demokratik Cumhuriyeti – Kinşasa

 Lesoto – Maseru

 Liberya – Monrovia

 Libya – Trablus

 Madagaskar – Antananarivo

 Malavi – Lilongwe

 Mali - Bamako

 Mauritios - Port Louis

 Mısır – Kahire

 Moritanya – Nuakşot

 Mozambik – Maputo

 Namibya – Windhoek

 Nijer – Niamey

 Nijerya – Abuja

 Orta Afrika Cumhuriyeti – Bangui

 Ruanda – Kigali

 Sao Tome – Sao Tome

 Saint Helena - Jamestown

 Senegal – Dakar

 Seyşeller – Victoria

 Sierra Leone – Freetown

 Somali – Mogadişu

 Sudan – Hartum

 Tanzanya – Dodoma

 Togo – Lome

 Tunus – Tunus

 Uganda – Kampala

 Yeşil Burun Adaları – Praia

 Zambiya – Lusaka

 Zimbabve – Harare

 Afrika Ülkelerinin Nüfusları

 Angola – 31.895.295

 Batı Sahra – 584.463

 Benin – 11.811.151

 Botsvana – 2.313.697

 Burkina Faso – 20.341.378

 Burundi – 11.540.580

 Cezayir – 43.093.054

 Cibuti – 975.560

 Çad – 15.966.876

 Ekvator Ginesi – 1.357.486

 Eritre – 3.502.117

 Svaziland – 1.153.130

 Etiyopya – 11.278.730

 Fas – 36.496.769

 Fildişi Sahili – 25.741.544

 Gabon – 2.177.579

 Gambiya – 2.352.706

 Gana – 30.447.856

 Gine – 12.781.246

 Gine-Bissau – 1.923.922

 Güney Afrika Cumhuriyeti – 58.678.270

 Sudan – 42.843.238

 Kamerun – 25.926.380

 Kenya – 52.673.973

 Komorlar – 852.886

 Kongo Cumhuriyeti – 5.390.508

 Kongo Demokratik Cumhuriyeti – 86.920.567

 Lesoto – 2.135.268

 Liberya – 4.942.374

 Libya – 6.871.292

 Madagaskar – 26.999.307

 Malavi – 18.648.747

 Mali - 19.773.031

 Mauritios – 1.272.668

 Mısır – 100.488.073

 Moritanya – 4.530.696

 Mozambik – 30.426.036

 Namibya – 2.504.530

 Nijer – 23.330.715

 Nijerya – 201.263.599

 Orta Afrika Cumhuriyeti – 4.755.185

 Ruanda – 12.636.950

 Sao Tome – 216.556

 Saint Helena – 6.059

 Senegal – 16.311.364

 Seyşeller – 98.739

 Sierra Leone – 7.823.215

 Somali – 15.457.905

 Sudan – 11.072.113

 Tanzanya – 58.105.463

 Togo – 8.092.366

 Tunus – 11.704.719

 Uganda – 44.349.594

 Yeşil Burun Adaları – 550.935

 Zambiya – 17.881.030

 Zimbabve – 14.660.468

 Afrika Ülkelerinin Para Birimleri

 Angola – Kwanza

 Batı Sahra – Fas Dirhemi, Moritanya Ugiyası, Sahrawi peseta

 Benin, Burkina Faso, Çad, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Kamerun, Kongo Cumhuriyeti, Mali, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Senegal, Togo – CFA frangı

 Botsvana – Botsvana pulası

 Burundi – Burundi frangı

 Cezayir – Cezayir dinarı

 Cibuti – Cibuti frangı

 Eritre – Eritre nakfası

 Svaziland – Lilangeni

 Etiyopya – Birr

 Fas – Fas dirhemi

 Gambiya – Dalasi

 Gana – Cedi

 Gine – Gine frangı

 Güney Afrika Cumhuriyeti – Güney Afrika randı

 Sudan – Sudan sterlini

 Kenya – Kenya şilini

 Komorlar – Komor frangı

 Kongo Demokratik Cumhuriyeti – Kongo frangı

 Lesoto – Loti

 Liberya – Liberya doları

 Libya – Libya dinarı

 Madagaskar – Ariary

 Malavi – Malavi kwachası

 Mauritios – Mauritius rupisi

 Mısır – Mısır lirası

 Moritanya – Ugiya

 Mozambik – Metical

 Namibya – Namibya doları

 Nijerya – Nijerya nairası

 Ruanda – Ruanda frangı

 Sao Tome – São Tomé dobrası

 Saint Helena – İngiliz sterlini

 Seyşeller – Seyşeller rupisi

 Sierra Leone – Sierra Leone leonesi

 Somali – Somali şilini

 Sudan – Sudan sterlini

 Tanzanya – Tanzanya şilini

 Tunus – Tunus dinarı

 Uganda – Uganda şilini

 Yeşil Burun Adaları – Yeşil Burun Adaları eskudosu

 Zambiya – Zambiya kwachası

 Zimbabve – Amerikan doları

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle