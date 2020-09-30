Afrika ülkeleri nelerdir ve hangileri? Afrika ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri
Afrika, dünyadaki yedi kıtadan biridir. Nüfusu ve yüzölçümü bakımından en büyük ikinci kıtadır. 30,8 milyon km²'lik yüzölçümüyle dünya yüz ölçümünün %6'sını, 1 milyarı aşan nüfusuyla da dünya nüfusunun ’ini karşılıyor. Afrika’nın ülkeleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleriyle ilgili bilgiyi hazırladık.
Afrika dünyanın en büyük ikinci kıtası olmasına rağmen, en güçlü ve büyük devletleri barındırmıyor. Kıtada bulunan ülkelerin birçoğu açlık, yoksulluk ve hastalıkla mücadele ediyor. Afrika’da 54 adet diplomatik olarak tanınmış bağımsız devlet, dokuz bölge ve 3 adet de sınırlı tanınmış devlet bulunuyor.
Afrika Ülkeleri Hangileridir?
Afrika kıtası Kuzey, Batı, Orta, Doğu ve Güney Afrika olmak üzere bölgelere ayrılmıştır. Her bölgede farklı bir ülke bulunuyor. Kuzey Afrika’da 6, Batı Afrika’da 14, Orta Afrika’da 8, Doğu Afrika’da 18, Güney Afrika’da da 5 ülke yer alıyor.
Afrika Ülkelerinin İsimleri
Kuzey Afrika ülkeleri; Fas, Mısır, Tunus, Libya, Cezayir, Sudan, Batı Sahra
Batı Afrika ülkeleri; Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Yeşil Burun Adaları, Gambiya, Gana, Liberya, Mali, Moritanya, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Togo, Gine, Saint Helena, Nijer
Orta Afrika ülkeleri; Angola, Kamerun, Çad, Gabon, Ekvator Gine’si, Sao Tome, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti,
Doğu Afrika ülkeleri; Burundi, Komor Adaları, Mozambik, Mayotte, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya,
Madagaskar, Uganda, Zambiya, Zimbabwe, Tanzanya, Somali, Seyşeller, Ruanda, Mauritius, Malavi, Reuinon,
Güney Afrika ülkeleri; Güney Afrika, Lesoto, Svaziland, Namibya ve Botsvana’dır.
Kanarya Adaları (İspanya), Ceuta (İspanya), Madeira Adaları (Portekiz) ve Melilla (İspanya) Avrupa sömürgeleridir.
Afrika Ülkelerinin Başkentleri
Afrika’da bulunan ülkelerin başkentleri şunlardır;
Angola – Luanda
Batı Sahra - Laayoune
Benin – Porto Novo
Botsvana – Gaborone
Burkina Faso – Ouagadougou
Burundi – Bujumbura
Cezayir – Cezayir
Cibuti – Cibuti
Çad - N'Djamena
Ekvator Ginesi – Malabo
Eritre – Asmara
Svaziland – Mbabane
Etiyopya – Addis Ababa
Fas – Rabat
Fildişi Sahili – Yamoussoukro
Gabon – Libreville
Gambiya - Banjul
Gana – Akra
Gine – Konakri
Gine-Bissau – Bissau
Güney Afrika Cumhuriyeti – Pretoria – Bloemfontein – Cape Town
Sudan – Cuba
Kamerun – Yaoundé
Kenya – Nairobi
Komorlar – Moroni
Kongo Cumhuriyeti – Brazzaville
Kongo Demokratik Cumhuriyeti – Kinşasa
Lesoto – Maseru
Liberya – Monrovia
Libya – Trablus
Madagaskar – Antananarivo
Malavi – Lilongwe
Mali - Bamako
Mauritios - Port Louis
Mısır – Kahire
Moritanya – Nuakşot
Mozambik – Maputo
Namibya – Windhoek
Nijer – Niamey
Nijerya – Abuja
Orta Afrika Cumhuriyeti – Bangui
Ruanda – Kigali
Sao Tome – Sao Tome
Saint Helena - Jamestown
Senegal – Dakar
Seyşeller – Victoria
Sierra Leone – Freetown
Somali – Mogadişu
Sudan – Hartum
Tanzanya – Dodoma
Togo – Lome
Tunus – Tunus
Uganda – Kampala
Yeşil Burun Adaları – Praia
Zambiya – Lusaka
Zimbabve – Harare
Afrika Ülkelerinin Nüfusları
Angola – 31.895.295
Batı Sahra – 584.463
Benin – 11.811.151
Botsvana – 2.313.697
Burkina Faso – 20.341.378
Burundi – 11.540.580
Cezayir – 43.093.054
Cibuti – 975.560
Çad – 15.966.876
Ekvator Ginesi – 1.357.486
Eritre – 3.502.117
Svaziland – 1.153.130
Etiyopya – 11.278.730
Fas – 36.496.769
Fildişi Sahili – 25.741.544
Gabon – 2.177.579
Gambiya – 2.352.706
Gana – 30.447.856
Gine – 12.781.246
Gine-Bissau – 1.923.922
Güney Afrika Cumhuriyeti – 58.678.270
Sudan – 42.843.238
Kamerun – 25.926.380
Kenya – 52.673.973
Komorlar – 852.886
Kongo Cumhuriyeti – 5.390.508
Kongo Demokratik Cumhuriyeti – 86.920.567
Lesoto – 2.135.268
Liberya – 4.942.374
Libya – 6.871.292
Madagaskar – 26.999.307
Malavi – 18.648.747
Mali - 19.773.031
Mauritios – 1.272.668
Mısır – 100.488.073
Moritanya – 4.530.696
Mozambik – 30.426.036
Namibya – 2.504.530
Nijer – 23.330.715
Nijerya – 201.263.599
Orta Afrika Cumhuriyeti – 4.755.185
Ruanda – 12.636.950
Sao Tome – 216.556
Saint Helena – 6.059
Senegal – 16.311.364
Seyşeller – 98.739
Sierra Leone – 7.823.215
Somali – 15.457.905
Sudan – 11.072.113
Tanzanya – 58.105.463
Togo – 8.092.366
Tunus – 11.704.719
Uganda – 44.349.594
Yeşil Burun Adaları – 550.935
Zambiya – 17.881.030
Zimbabve – 14.660.468
Afrika Ülkelerinin Para Birimleri
Angola – Kwanza
Batı Sahra – Fas Dirhemi, Moritanya Ugiyası, Sahrawi peseta
Benin, Burkina Faso, Çad, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Kamerun, Kongo Cumhuriyeti, Mali, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Senegal, Togo – CFA frangı
Botsvana – Botsvana pulası
Burundi – Burundi frangı
Cezayir – Cezayir dinarı
Cibuti – Cibuti frangı
Eritre – Eritre nakfası
Svaziland – Lilangeni
Etiyopya – Birr
Fas – Fas dirhemi
Gambiya – Dalasi
Gana – Cedi
Gine – Gine frangı
Güney Afrika Cumhuriyeti – Güney Afrika randı
Sudan – Sudan sterlini
Kenya – Kenya şilini
Komorlar – Komor frangı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti – Kongo frangı
Lesoto – Loti
Liberya – Liberya doları
Libya – Libya dinarı
Madagaskar – Ariary
Malavi – Malavi kwachası
Mauritios – Mauritius rupisi
Mısır – Mısır lirası
Moritanya – Ugiya
Mozambik – Metical
Namibya – Namibya doları
Nijerya – Nijerya nairası
Ruanda – Ruanda frangı
Sao Tome – São Tomé dobrası
Saint Helena – İngiliz sterlini
Seyşeller – Seyşeller rupisi
Sierra Leone – Sierra Leone leonesi
Somali – Somali şilini
Sudan – Sudan sterlini
Tanzanya – Tanzanya şilini
Tunus – Tunus dinarı
Uganda – Uganda şilini
Yeşil Burun Adaları – Yeşil Burun Adaları eskudosu
Zambiya – Zambiya kwachası
Zimbabve – Amerikan doları
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