Afrika ülkeleri nelerdir ve hangileri? Afrika ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri

Afrika dünyanın en büyük ikinci kıtası olmasına rağmen, en güçlü ve büyük devletleri barındırmıyor. Kıtada bulunan ülkelerin birçoğu açlık, yoksulluk ve hastalıkla mücadele ediyor. Afrika’da 54 adet diplomatik olarak tanınmış bağımsız devlet, dokuz bölge ve 3 adet de sınırlı tanınmış devlet bulunuyor.

Afrika Ülkeleri Hangileridir?

Afrika kıtası Kuzey, Batı, Orta, Doğu ve Güney Afrika olmak üzere bölgelere ayrılmıştır. Her bölgede farklı bir ülke bulunuyor. Kuzey Afrika’da 6, Batı Afrika’da 14, Orta Afrika’da 8, Doğu Afrika’da 18, Güney Afrika’da da 5 ülke yer alıyor.

Afrika Ülkelerinin İsimleri

Kuzey Afrika ülkeleri; Fas, Mısır, Tunus, Libya, Cezayir, Sudan, Batı Sahra

Batı Afrika ülkeleri; Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Yeşil Burun Adaları, Gambiya, Gana, Liberya, Mali, Moritanya, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Togo, Gine, Saint Helena, Nijer

Orta Afrika ülkeleri; Angola, Kamerun, Çad, Gabon, Ekvator Gine’si, Sao Tome, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti,

Doğu Afrika ülkeleri; Burundi, Komor Adaları, Mozambik, Mayotte, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya,

Madagaskar, Uganda, Zambiya, Zimbabwe, Tanzanya, Somali, Seyşeller, Ruanda, Mauritius, Malavi, Reuinon,

Güney Afrika ülkeleri; Güney Afrika, Lesoto, Svaziland, Namibya ve Botsvana’dır.

Kanarya Adaları (İspanya), Ceuta (İspanya), Madeira Adaları (Portekiz) ve Melilla (İspanya) Avrupa sömürgeleridir.

Afrika Ülkelerinin Başkentleri

Afrika’da bulunan ülkelerin başkentleri şunlardır;

Angola – Luanda

Batı Sahra - Laayoune

Benin – Porto Novo

Botsvana – Gaborone

Burkina Faso – Ouagadougou

Burundi – Bujumbura

Cezayir – Cezayir

Cibuti – Cibuti

Çad - N'Djamena

Ekvator Ginesi – Malabo

Eritre – Asmara

Svaziland – Mbabane

Etiyopya – Addis Ababa

Fas – Rabat

Fildişi Sahili – Yamoussoukro

Gabon – Libreville

Gambiya - Banjul

Gana – Akra

Gine – Konakri

Gine-Bissau – Bissau

Güney Afrika Cumhuriyeti – Pretoria – Bloemfontein – Cape Town

Sudan – Cuba

Kamerun – Yaoundé

Kenya – Nairobi

Komorlar – Moroni

Kongo Cumhuriyeti – Brazzaville

Kongo Demokratik Cumhuriyeti – Kinşasa

Lesoto – Maseru

Liberya – Monrovia

Libya – Trablus

Madagaskar – Antananarivo

Malavi – Lilongwe

Mali - Bamako

Mauritios - Port Louis

Mısır – Kahire

Moritanya – Nuakşot

Mozambik – Maputo

Namibya – Windhoek

Nijer – Niamey

Nijerya – Abuja

Orta Afrika Cumhuriyeti – Bangui

Ruanda – Kigali

Sao Tome – Sao Tome

Saint Helena - Jamestown

Senegal – Dakar

Seyşeller – Victoria

Sierra Leone – Freetown

Somali – Mogadişu

Sudan – Hartum

Tanzanya – Dodoma

Togo – Lome

Tunus – Tunus

Uganda – Kampala

Yeşil Burun Adaları – Praia

Zambiya – Lusaka

Zimbabve – Harare

Afrika Ülkelerinin Nüfusları

Angola – 31.895.295

Batı Sahra – 584.463

Benin – 11.811.151

Botsvana – 2.313.697

Burkina Faso – 20.341.378

Burundi – 11.540.580

Cezayir – 43.093.054

Cibuti – 975.560

Çad – 15.966.876

Ekvator Ginesi – 1.357.486

Eritre – 3.502.117

Svaziland – 1.153.130

Etiyopya – 11.278.730

Fas – 36.496.769

Fildişi Sahili – 25.741.544

Gabon – 2.177.579

Gambiya – 2.352.706

Gana – 30.447.856

Gine – 12.781.246

Gine-Bissau – 1.923.922

Güney Afrika Cumhuriyeti – 58.678.270

Sudan – 42.843.238

Kamerun – 25.926.380

Kenya – 52.673.973

Komorlar – 852.886

Kongo Cumhuriyeti – 5.390.508

Kongo Demokratik Cumhuriyeti – 86.920.567

Lesoto – 2.135.268

Liberya – 4.942.374

Libya – 6.871.292

Madagaskar – 26.999.307

Malavi – 18.648.747

Mali - 19.773.031

Mauritios – 1.272.668

Mısır – 100.488.073

Moritanya – 4.530.696

Mozambik – 30.426.036

Namibya – 2.504.530

Nijer – 23.330.715

Nijerya – 201.263.599

Orta Afrika Cumhuriyeti – 4.755.185

Ruanda – 12.636.950

Sao Tome – 216.556

Saint Helena – 6.059

Senegal – 16.311.364

Seyşeller – 98.739

Sierra Leone – 7.823.215

Somali – 15.457.905

Sudan – 11.072.113

Tanzanya – 58.105.463

Togo – 8.092.366

Tunus – 11.704.719

Uganda – 44.349.594

Yeşil Burun Adaları – 550.935

Zambiya – 17.881.030

Zimbabve – 14.660.468

Afrika Ülkelerinin Para Birimleri

Angola – Kwanza

Batı Sahra – Fas Dirhemi, Moritanya Ugiyası, Sahrawi peseta

Benin, Burkina Faso, Çad, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Kamerun, Kongo Cumhuriyeti, Mali, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Senegal, Togo – CFA frangı

Botsvana – Botsvana pulası

Burundi – Burundi frangı

Cezayir – Cezayir dinarı

Cibuti – Cibuti frangı

Eritre – Eritre nakfası

Svaziland – Lilangeni

Etiyopya – Birr

Fas – Fas dirhemi

Gambiya – Dalasi

Gana – Cedi

Gine – Gine frangı

Güney Afrika Cumhuriyeti – Güney Afrika randı

Sudan – Sudan sterlini

Kenya – Kenya şilini

Komorlar – Komor frangı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti – Kongo frangı

Lesoto – Loti

Liberya – Liberya doları

Libya – Libya dinarı

Madagaskar – Ariary

Malavi – Malavi kwachası

Mauritios – Mauritius rupisi

Mısır – Mısır lirası

Moritanya – Ugiya

Mozambik – Metical

Namibya – Namibya doları

Nijerya – Nijerya nairası

Ruanda – Ruanda frangı

Sao Tome – São Tomé dobrası

Saint Helena – İngiliz sterlini

Seyşeller – Seyşeller rupisi

Sierra Leone – Sierra Leone leonesi

Somali – Somali şilini

Sudan – Sudan sterlini

Tanzanya – Tanzanya şilini

Tunus – Tunus dinarı

Uganda – Uganda şilini

Yeşil Burun Adaları – Yeşil Burun Adaları eskudosu

Zambiya – Zambiya kwachası

Zimbabve – Amerikan doları