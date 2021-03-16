Aforoz Etmek ne demek? Aforoz Etmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Aforoz Etmek deyimi ile eş anlamlı olan ve günümüzde de yaygın bir şekilde kullanılan diğer deyimler şunlardır: Selamı Sabahı Kesmek, Merhabayı Kesmek ve İlgiyi Kesmek.

Aforoz Etmek Ne Demek?

Aforoz etmek, herhangi bir nedenle bir zamanlar yakın olan biriyle artık iletişim kurmamak demektir. Deyimin bir diğer anlamı, bir kişinin yaptığı tüm iyilikleri unutup sadece kötü özelliklerini hatırlamaktır.

Aforoz Etmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Hristiyanlık dininde birini kiliseden çıkarmak. Kafir ilan etmek. Anlamı: Bir nedenden ötürü biriyle tüm iletişimi kesmek. Anlamı: Birini yalnızca kötülükleri ile hatırlayıp yaptığı iyiliklerin tamamını unutmak.

Aforoz Etmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Sabri'yi topluca aforoz ettiler ve bir daha onunla görüşmediler.

2- Bana kalırsa Ebru aforoz edilmeyi hak edecek hiçbir şey yapmadı.