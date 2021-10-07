Afife ne demek, ne anlama geliyor? Afife kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Şehidin kanı yerde kalmadı Terör örgütüne darbe… Sayı artabilirŞehidin kanı yerde kalmadı! Terör örgütüne darbe… Sayı artabilir#Milli Savunma Bakanlığı
Suçlular, savcı Feriştahın peşinde Senden intikam almaya geliyorumSuçlular, savcı Feriştah'ın peşinde! 'Senden intikam almaya geliyorum'#Afganistan
İstanbuldaki yarış öncesi radikal karar Kaderi değişecek...İstanbul'daki yarış öncesi radikal karar! Kaderi değişecek...#Formula 1
Pfizerden flaş aşı açıklaması Resmen başvurdular...Pfizer'den flaş aşı açıklaması! Resmen başvurdular...#Kovid Aşısı
Erdoğandan 3600 ek gösterge açıklaması: Bu mesele çözülecekErdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Bu mesele çözülecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Aşı karşıtlarının kanıtı çöktü... BioNTechte sonuçlar belli olduAşı karşıtlarının 'kanıt'ı çöktü... BioNTech'te sonuçlar belli oldu#Kovid Aşısı
Bakan Kurumdan atık toplayıcıları açıklamasıBakan Kurum'dan "atık toplayıcıları" açıklaması#Atık Toplayıcıları
Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldıDemirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldı#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
23 yıllık gizem çözüldü... Yakayı böyle ele verdi23 yıllık gizem çözüldü... Yakayı böyle ele verdi#Dolandırıcı
3518 kişiyi öldürdü 100 yaşında hakim karşısında3518 kişiyi öldürdü! 100 yaşında hakim karşısında#ALMANYA
Süper Lig favorisini açıkladı Ne Beşiktaş, ne F.Bahçe, ne G.Saray...Süper Lig favorisini açıkladı! Ne Beşiktaş, ne F.Bahçe, ne G.Saray...#Eyüpspor
Murat Başoğlu ölümden dönmüşMurat Başoğlu ölümden dönmüş#Murat Başoğlu
Yine tanınmaz halde: Bu kez biraz hile yaptıYine tanınmaz halde: Bu kez biraz 'hile' yaptı#Renee Zellweger
Senaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesiSenaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı! Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesi#Squid Game
İdo Tatlıses davul zurna ile kız evindeİdo Tatlıses davul zurna ile kız evinde! #İdo Tatlıses
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Afife ne demek, ne anlama geliyor? Afife kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Afife#TDK
Afife ne demek, ne anlama geliyor Afife kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Afife aynı zamanda Türkçede isim olarak da kullanılan sözcüklerden biridir. Özellikle eski dönemlerde sevilen ve değer veren isimler içerisinde yer alıyor. Peki, Afife ne demek, ne anlama geliyor? Afife kelimesinin anlamı nedir detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Arapça kökenli bir isim olması ile beraber Afife hem sözcük hem de isim anlamı üzerinden öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda farklı kelimeler üzerinden ifade edilen bir sözcük olarak da öne çıkıyor.

 Afife Ne Demek, Ne Anlama Geliyor?

 Sözcük anlamı üzerinden ele alındığı vakit afife kelimesi değişik biçimlerde ifade edilmektedir.

 - İffetli (Kadın)

 - Namuslu

 - Temiz

 - Dürüst

 Genel anlamda yukarıdaki ifadeleri ile beraber öne çıkan sözcüklerden biridir.

 Afife TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit Afife kelimesi, ‘İffetli’ şeklinde öne çıkıyor. Aynı zamanda namuslu ya da temiz ve dürüst gibi anlamları üzerinden de öne çıktığını ifade etmek mümkün. Genelde kadınlar için dile getirilen bir sözcük olarak öne çıkarken, aynı zamanda kız ismi şeklinde de yaygın olarak değerlendirilir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ne Demek#Afife#TDK