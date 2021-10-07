Afife ne demek, ne anlama geliyor? Afife kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Haberin Devamı

Arapça kökenli bir isim olması ile beraber Afife hem sözcük hem de isim anlamı üzerinden öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda farklı kelimeler üzerinden ifade edilen bir sözcük olarak da öne çıkıyor.

Afife Ne Demek, Ne Anlama Geliyor?

Sözcük anlamı üzerinden ele alındığı vakit afife kelimesi değişik biçimlerde ifade edilmektedir.

- İffetli (Kadın)

- Namuslu

- Temiz

- Dürüst

Genel anlamda yukarıdaki ifadeleri ile beraber öne çıkan sözcüklerden biridir.

Afife TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit Afife kelimesi, ‘İffetli’ şeklinde öne çıkıyor. Aynı zamanda namuslu ya da temiz ve dürüst gibi anlamları üzerinden de öne çıktığını ifade etmek mümkün. Genelde kadınlar için dile getirilen bir sözcük olarak öne çıkarken, aynı zamanda kız ismi şeklinde de yaygın olarak değerlendirilir.