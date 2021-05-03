Afganistan Savaşı Tarihi Ve Önemi - Afganistan Savaşı Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Afganistan Savaşı ABD tarafından Afganistan'ın bombalanması ile başlamış ve halen de sürmekte olan bir savaştır. ABD, 11 Eylül Saldırılarını öne sürerek bu askeri harekete girişmiştir.

Afganistan Savaşı Nedir?

Afganistan, onlarca yıldır süregelen çeşitli savaşların olduğu bir bölümünün halen devam ettiği bir coğrafyadır. Afganistan Savaşlarını şu ana başlıklar altında toplamak gerekir:

l Afganistan'da 1979 ile 1989 yılları arasında yaşanmış bir savaş vardır. Bu savaş Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesi üzerine çıkmıştır.

l 1978 senesinde başlayan ve halen de sürmekte olan Afganistan savaşı vardır.

l Afganistan İç Savaşı olarak adlandırılan dönem ise 1989-1992 yılları arasındaki savaştır. Komünist rejimin çökmesiyle sonuçlanan savaş dönemidir.

l Bir diğer Afganistan İç Savaşı 1992-1996 yılları arasındaki yapılmış olan savaştır. Bu iç savaş Taliban güçlerinin Afganistan'ın büyük bir bölümünü ele geçirmesi ve Kuzey İttifakının da Afganistan'ın kuzey kısmını kontrol etmesiyle sonuçlanan dönemdir.

l 1996-2001 tarihleri arasındaki Afganistan İç Savaşı: Komünist rejimin çökmesi sonrasında Kuzey İttifakı ile Taliban arasında gerçekleşen iç savaş dönemidir.

l 2001 de başlayan ve halen de davam eden iç savaş. ABD liderliğinde koalisyon güçlerinin Afganistan'a girmesi ile başlayan ve halen devam eden Afganistan Savaşı'dır.

l 2015'te Kararlı Destek Misyonunun göreve başlaması sonrasındaki dönem Afganistan Savaşı dönemidir.

Afganistan Savaşı Özeti Ve Kısaca Bilgi

Güncel olan ve halihazırda devam eden "Afganistan Savaşı", 07.10.2001 tarihinde başlamıştır. ABD tarafından 11 Eylül saldırıları gerekçe gösterilerek yapılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush'ın "Terörle Mücadele" politikası kapsamında yaptığı bir savaştır.

ABD'nin başlattığı bu savaşın amacı terör saldırısının sorumlusu olarak görülen Usame Bin Ladin'in yakalanmasına kadar sürecekti. Taliban ve taraftarları ile güçlerinin ortadan kaldırılması ile harekat da sona erdirilecekti. Bu şekilde de iç güvenlik sağlanacaktı.

Afganistan Savaşı Tarihi

ABD'nin liderliğinde başlatılmış olan Afganistan Savaşı Afganistan coğrafyasında yapılmıştır. ABD'nin hava saldırıları ve bombardımanları ile başlamıştır. 28 Aralık 2014 tarihinde de sona ermiştir.

Afganistan Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? Afganistan Savaşı Tarafları

ABD' ye yönelik gerçekleşen terör örgütü saldırısı sonrasında çıkan Afganistan Savaşı'nda taraflar şöyledir: İsyancı grup Taliban, İslami Cihad Hareketi, IMU ve El-Kaide'den oluşmaktaydı. Koalisyon ise şu ülkelerden meydana gelmekteydi: ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Fransa, Polonya, Romanya, Avustralya, İspanya, Türkiye ve yanı sıra 40 ülke da dahil olmuştur.

Afganistan Savaşı Nedenleri

ABD'nin ünlü ikiz kulelerine yapılan uçak saldırısından Amerika Birleşik devletleri Afganistan ve Usame Bin Laden'i sorumlu tuttu. Bu sebeple de Afganistan'a hava saldırısı ile bu tarihte Afganistan Savaşı'nı başlattı.

Afganistan Savaşı Sonuçları

28 Aralık 2014 yılında bitmiş olan ve Koalisyon Güçlerinin kesin zaferi ile sonuçlanmış olan Afganistan Savaşı'nın sonuçlarını ana başlıkları ile şöyle sıralamak mümkündür:

l Afganistan'da bulunan El-Kaide kampları yok edilmiştir.

l Taliban rejimi yenilgiye uğratılmıştır.

l Afganistan İslam Emirliği yıkılmıştır.

l Afganistan tarihinde ilk demokratik hükumet kurulmuştur.

l Taliban Ayaklanmıştır

l Veziristan Savaşı çıkmıştır.

l Savaş döneminde mülteci olarak Pakistan ve İran'a giden 5,7 milyon mülteci Afganistan'a geri dönmüştür.

Afganistan Savaşı Önemi

ABD savaş sonrası kalıcı barışı sağlamak için bölgede asker bulundurup varlıklarını hissettireceklerini ilan etmiş oldu. Buna mukabil başta güç kayıp eden Taliban yeniden kendisini toparlayarak farklı bölgelerde tekrar tekrar isyan hareketlerine girişmektedir. Afganistan Savaşı göstermiştir ki, böylesi istikrarsızlık olan bölgelerde sadece askeri güçle barış ve siyasal istikrar sağlanamamaktadır.