Afgan sınav birincisine tıp bursu

Ülkesindeki eğitim gördüğü tüm okullarda sınıf birincisi olan Ismailkhil, Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümüne kayıt yaptırdı. Afgan genç, dün Türkiye’ye geldi. Konuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, “Bu başarılı öğrenciye pek çok ülke sahip çıkmak istedi. Ancak bunu biz gerçekleştirdik. Bu, eğitime ve özellikle kızların eğitimine verdiğimiz desteğin önemli bir göstergesi” dedi.
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