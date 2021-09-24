Affetmek nasıl yazılır? TDK' ya göre affetmek kelimesinin doğru yazımı..

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Dil bilgisi kurallarına bağlı olarak Türkçede birçok kelime birleşik biçimde ele alınır ve kullanılır. Bazıları ise kurala dayalı olarak ayrı şekilde yazılmalıdır. Affetmek sözcüğünün ise nasıl yazılması gerektiği merak edilen konular içerisinde geliyor.



Affetmek Nasıl Yazılır?



Bu Kelimenin doğru yazılışı, ‘Affetmek’ şeklindedir. İki farklı kelimeden oluşması ile beraber ayrı yazılımı yanlış olarak nitelendirilir. Birleşik olarak ele alınmalı ve bütün şekilde yazılmalıdır.



TDK’ye Göre Affetmek Kelimesinin Doğru Yazımı



Özellikle Türk Dil Kurumu'na göre ele alındığı vakit bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir;



Affetmek (Doğru)



Af etmek (Yanlış)



İki seçenekli olduğu gibi ayrı yazıldığı vakit yanlış olarak ele alınır. Mutlaka bütün şekilde yazılmalı ve birleşik olarak kullanılmalıdır. Yazım hatası yapmamak ve doğru şekilde ele almak için bütün biçimde tek başına ya da cümle içerisinde kullanmak mümkün.