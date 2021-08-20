Afetzede öğrencilere burs

Türk Eğitim Vakfı (TEV), orman yangınları ve hemen ardından yaşanan sel felaketleri sonrasında bu bölgelerdeki öğrencilere destek için harekete geçerek “Eğitimle İyileştirelim Burs Fonu”nu oluşturdu. Fondan, afetlerden zarar gören ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek öğretimdeki öğrenciler faydalanabilecek.

“AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, “Yaşanan bu felaketlerden dolayı hepimiz son derece üzgünüz ancak üzgün olmak yetmez, yaralarımızı sarabilmemiz adına hepimizin elinden geleni yapması gerekiyor. Biz de TEV olarak afet fonu çalışmalarımız kapsamında yangın ve sel felaketlerinden zarar gören öğrencilerimizi yalnız bırakmayacağız. Misyonumuz gereği, çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim hayatları boyunca destek olma hedefiyle yola çıktık ve Eğitimle İyileştirelim Burs Fonu’nu hayata geçirdik. Anne babasını kaybeden, yaşadıkları ağır maddi kayıplar nedeniyle eğitimine devam edemeyecek durumda olan öğrencilerimiz bu burs fonuna tevafet_destek@tev.org.tr adresimizden, şubelerimiz, belediyeler, valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla başvurulabilir ” dedi.