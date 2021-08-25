MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriAfetzede çocuklara burs desteği
GeriEğitim Afetzede çocuklara burs desteği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 25.08.2021 - 14:49 | Son Güncelleme:

Afetzede çocuklara burs desteği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afetzede çocuklara burs desteği

Türk Eğitim Vakfı (TEV), ülkemizde son dönemde ardı ardına yaşanan orman yangınları ve sel felaketleri sonrasında bu bölgelerde zarar gören öğrenciler için “Eğitimle İyileştirelim Burs Fonu”nu hayata geçirdi.

Bu burs fonu ile afetlerde ebeveynlerini kaybeden, anne veya babası çalışamaz durumda olan ya da ağır maddi kayba uğrayan öğrencilerin eğitimine devam etmesine destek olunması amaçlanıyor.
TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, “Bu felaketlerin açtığı yaraların bir nebze olsun sarılmasına yardımcı olmak için süreci en başından beri yakından takip ediyoruz. Bu felaketler tüm toplumu ve geleceğimizi ilgilendiren olaylar. Bu görev ve sorumluluk bilinciyle hareket ederek “Eğitimle İyileştirelim” burs fonumuzu hayata geçirdik. Anne babasını kaybeden, yaşadıkları ağır maddi kayıplar nedeniyle eğitimine devam edemeyecek durumda olan öğrencilerimiz bu burs fonuna mail adresimizden, şubelerimiz, belediyeler, valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla başvurulabilir ” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi