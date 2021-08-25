Afetzede çocuklara burs desteği

Bu burs fonu ile afetlerde ebeveynlerini kaybeden, anne veya babası çalışamaz durumda olan ya da ağır maddi kayba uğrayan öğrencilerin eğitimine devam etmesine destek olunması amaçlanıyor.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, “Bu felaketlerin açtığı yaraların bir nebze olsun sarılmasına yardımcı olmak için süreci en başından beri yakından takip ediyoruz. Bu felaketler tüm toplumu ve geleceğimizi ilgilendiren olaylar. Bu görev ve sorumluluk bilinciyle hareket ederek “Eğitimle İyileştirelim” burs fonumuzu hayata geçirdik. Anne babasını kaybeden, yaşadıkları ağır maddi kayıplar nedeniyle eğitimine devam edemeyecek durumda olan öğrencilerimiz bu burs fonuna mail adresimizden, şubelerimiz, belediyeler, valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla başvurulabilir ” dedi.