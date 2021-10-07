Afet ne demek, ne anlama geliyor? Afet kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Türkçede yaygın olarak kullanılan kelimeler içerisinde afet sözcüğü gelmektedir. Doğa olayları ile ilgili bir anlamı olması ile beraber, aynı zamanda ciddi bir tehlike yaratan durumdur.

Afet Ne Demek, Ne Anlama Geliyor?

Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım afet olarak bilinmektedir. Bu konuda deprem, sen ya da bu şekilde birçok felaket öne çıkıyor.

Afet Kelimesinin Anlamı Nedir?

Afet kelimesinin anlamı doğa olayları üzerinde yaşanan yıkımı anlatmaktadır. Tamamen doğanın getirdiği felaketler ile beraber, tüm canlı varlıklar için yaşanan yıkım olarak tanıtmak mümkün.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit sözlük anlamı olarak, ‘doğa olaylarının sebep olduğu yıkım’ şeklinde ifade edildiğini söylemek mümkün. Deprem ya da sel ile beraber toprak kayması ve daha birçok farklı felaketinden öne çıkıyor.