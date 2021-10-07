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Afet ne demek, ne anlama geliyor? Afet kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Afet#TDK
Afet ne demek, ne anlama geliyor Afet kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

 Son dönemlerin en dikkat çeken de merak edilen kelimeleri arasında afet sözcüğü gelir. Özellikle yaşanan durumlar ile beraber bu kelimenin ne anlama geldiği öne çıkıyor. Peki, afet ne demek, ne anlama geliyor? Afet kelimesinin anlamı nedir detayları ile derledik.

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Türkçede yaygın olarak kullanılan kelimeler içerisinde afet sözcüğü gelmektedir. Doğa olayları ile ilgili bir anlamı olması ile beraber, aynı zamanda ciddi bir tehlike yaratan durumdur.

 Afet Ne Demek, Ne Anlama Geliyor?

 Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım afet olarak bilinmektedir. Bu konuda deprem, sen ya da bu şekilde birçok felaket öne çıkıyor.

 Afet Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Afet kelimesinin anlamı doğa olayları üzerinde yaşanan yıkımı anlatmaktadır. Tamamen doğanın getirdiği felaketler ile beraber, tüm canlı varlıklar için yaşanan yıkım olarak tanıtmak mümkün.

 TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit sözlük anlamı olarak, ‘doğa olaylarının sebep olduğu yıkım’ şeklinde ifade edildiğini söylemek mümkün. Deprem ya da sel ile beraber toprak kayması ve daha birçok farklı felaketinden öne çıkıyor.

 

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