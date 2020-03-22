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Eğitim
İHA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 11:16,Son Güncelleme:/

ADÜ Kütüphanesi’ndan ‘canlı destek’ hizmeti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi’nde canlı destek hizmeti başladı.

ADÜ Kütüphanesi’ndan ‘canlı destek’ hizmeti
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Koronavirüsü tedbirleri gereği 16 Mart -06 Nisan tarihleri arasında hizmete kapatılan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi’nde, araştırmaların ve çalışmaların ara vermemesi adına başlayan çevrimiçi destek hizmeti ile soru, istek ve çalışmalara yardımcı olmak amaçlanıyor. Çevrimiçi destek hizmetine Kütüphane ana sayfasına girerek “ADÜ Kütüphane Canlı Destek” butonu ile ulaşmak mümkün. Ayrıca; kütüphanemiz elektronik kaynaklarına uzaktan erişim hizmeti ile eğitim ve öğrenme ara verilmemesi hedefleniyor. Okuyucuların üzerinde bulunan tüm kitapların süresi 13 Nisan’a kadar uzatıldı. Söz konusu tarihlerde kütüphanedeki elektronik kaynaklarına uzaktan erişim hizmetinden yararlana bilinecek.

 

 

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