Adonis kası nedir ve nerededir? Adonis kası nasıl yapılır ve geliştirme hareketleri (egzersizleri) nelerdir

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Bazı kişilerin vücut yapılarında adonis kası daha belirgin olmaktadır. Özellikle adonis kası erkekler tarafından daha ilgi görmektedir. Son yıllarda kadınlar tarafından araştırılan adonis kasının geliştirilmesi için bazı yaşam değişiklikleri ve bazı egzersizler gerekmektedir.

Adonis Kası Nedir?

Adonis kası olarak bilinen kas grubunun literatürdeki adı adonis kemeri olmaktadır. İnguinal Ligament ve Transvers Abdominist bileşimi ile oluşmaktadır. Adonis kası karın bölgesinin derin çekirdek kaslarından birisidir.

Adonis kası hem erkeklerde hem de kadınlarda bulunmaktadır. Mitolojide Apollo'nun kemeri olarak da bilinmektedir. Adonislerin oyuk görüntüsü aslında kas olmamaktadır. Bu görüntü bir bağ dokusudur. Bu nedenle adonis bölgesini daha görünür bir hale getirmenin temeli kas oluşumuna önem vermekten değil karın bölgesinde bulunan yağ tabakalarını eritmekten geçmektedir.

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Adonis Kası Nerededir?

Adonis kası göbeğin altında genital bölgesinin üst kısmında yer almaktadır. Beldeki kaslardan meydana gelen çizgisel bir görüntü olmaktadır. Karın bölgesindeki en derin çekirdek kas grubu adonis kası olmaktadır.

Güçlü ve formda bir vücut yapısına sahip olmak isteyen kişilerin hayalleri arasında adonis çizgisinin daha görünür kılmak vardır. Özellikle erkeklerin adonis kasına, diğer adı ile adonis çizgisine olan ilgisi daha fazladır. Bu nedenle bunun için yapılması gereken hareketler merak edilmektedir.

Adonis Kası Nasıl Yapılır?

Adonis kasının ortaya çıkması için bazı karın egzersizlerinin düzenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Günlük hayata bu hareketler dahil edildiği zaman kaslar kısa zamanda uyarılır ve görünür hale gelir. Fakat adonis kasının geliştirilmesi için sadece hareketler yeterli değildir. Bunun için vücuttaki yağ oranını düşürecek diyetlerinde yapılması gerekir. Bunun yanı sıra kardiyo çalışmaları kasları çalıştırmak için ideal egzersizlerdir.

Adonis kası yapabilmek için dengeli beslenmek ve yağ alımının mümkün olduğu kadar kısıtlanması gerekir. Egzersizler ile birlikte yağ oranının da düşmesi adonis kasının oluşumuna yardımcı olmaktadır. Böylece adonis kası oldukça etkileyici bir görünüme kavuşacaktır. Fakat bu görünüm kısa sürede oluşmamaktadır. Bunun için adonis kaslarını geliştirecek egzersizler yapmak ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak gerekir.

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Diyet listesinin hazırlanmasının ardından haftada en az 3 gün karın kaslarını çalıştıracak egzersizlerin yapılması gerekmektedir. Bu egzersizler 10 dakikadan daha fazla yapılırsa etki oranı da artacaktır.

Adonis Kası Geliştirme Hareketleri (Egzersizleri) Nelerdir?

Adonis kaslarının gelişmesi için yapılacak pek çok hareketler bulunmaktadır. Bu hareketler şunlardır:

- Plank: Bu harekette ön kollar üzerinde avuç içleri yerde olacak şekilde pozisyon alınmalı ve dizler bükülüp kalçaya kaldırılmalıdır. Bu arada vücudun düz bir çizgide olmasına özen gösterilmesi gerekir.

- Lateral Heel Touches: Bu egzersiz oblik kaslarının etkili bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Bunun için mat üzerine uzanarak dizler kırılmalı ve topuklar kalçaya çekerek vücudun yanlarına konumlandırılmalıdır. Baş, boyun ve omuzlar kaldırılarak sağ el sağ topuğa çalışarak sağ oblik sıkıştırılmalıdır.

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- Reverse Crunches: Yere uzanıp dizler bükülmeli ve sırt yukarı kaldırılmalıdır. Eller baş altına yerleştirilerek bir araya getirilmelidir. Baş, boyun ve omuzların kaldırılmasına özen gösterilmeli ve bir yandan dizler karına nazik bir şekilde çekilmelidir.

- Leg Raise: Burada yere uzanıp ellerin sırt bölgesine desteklemek amacı ile kalçaların tutulması gerekir. Ayaklar birleştirilerek gergin tutulmalı ve bacaklar yukarı kaldırılmalıdır. Bu hareketi yaparken karın mutlaka sıkılmalıdır. Birkaç saniye bekledikten sonra ise yavaşça bacaklar başlangıç pozisyonuna getirilmelidir.