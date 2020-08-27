Admin ne demek? İngilizce Admin kelimesinin türkçe anlamı nedir?

Admin kelimesi İngilizce bir kelimedir. Admin dilimize İngilizceden gelmiştir. Admin kelimesi, yönetici kişi ve idareci kişi anlamına gelmektedir.

Admin Ne Demek?

Günümüzde sık sık kullanımına rastladığımız admin kelimesi aslında bakıldığı zaman İngilizcedeki administrator kelimesinden türetilmiş olduğu görülmektedir. Bu iki kelime de admin ve administrator aynı anlama gelmekte olup bu kelimelerin dilimizdeki karşılığı yönetici kişi, idareci kişi şeklindedir.

Admin kelimesi artık o kadar alışılmış bir kelimedir ki Türkçe’ de bile günlük konuşma dilinde yönetici kelimesi yerine kullanıldığına sıklıkla rastlanmaktadır.

Ayrıca admin kelimesinin kullanımına daha sık olarak forum sitelerinde, çevrimiçi oyunlarda ya da internet sitelerinde rastlamak mümkündür. Çünkü forum sitelerinde, çevrimiçi oyunlarda ya da internet sitelerinde admin denilen kullanıcı hesaplar idareci ve yönetici konumundaki hesap sahipleri kişilerdir. Bu sitelerdeki adminler diğer kullanıcılardan daha fazla ve çeşitli yetkilere sahiptirler.