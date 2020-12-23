Adli Tıp Uzmanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Adli Tıp Uzmanı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Adli tıp uzmanı, çeşitli yargı organlarında tıbbi alanda bilirkişi hizmeti veren kişidir. Suç mahallerinden toplanan tüm bulgu ve kanıtlar neticesinde tıp alanında delil elde edebilmek için adli tıp uzmanından yardım alınır.

Adli Tıp Uzmanı Nedir?

Adli tıp uzmanları yargı organlarına tıbbi alanda kanıtlar sunar ve bilirkişi hizmeti verir. Özellikle de suç mahallinden toplanılan bulgu ve kanıtlar çeşitli tıbbi yöntemler kullanılarak analizler yapılır. Tüm bu analizler de yargı organlarında kullanılır. Bilimsel teknikler kullanılarak hukuki sorunların çözülmesinde adli tıp uzmanları önemli bir yere sahip olurlar. Buna göre bilimsel teknikler kullanılarak kanıtlar sunulur.

Adli Tıp Uzmanı Ne İş Yapar?

Adli tıp uzmanı genel olarak çeşitli suç mahallerinde olay yeri incelemeler yaparlar. Aynı zamanda olay mahallinden ve ya kişilerden kan, kıl, idrar ve doku örnekleri alınır. Bunlar toplanıp çeşitli testler yapılır. Aynı zamanda adli tıp uzmanları otopsi de uygularlar. Adli tıp uzmanlarının işleri arasında bazı detaylar da öne çıkar. Buna göre DNA analizi yapan adli tıp uzmanı babalık testi gibi kimlik tespitlerinde de bulunurlar. Tüm bu incelemeleri gerçekleştirirler.

Adli Tıp Uzmanı Nasıl Olunur?

Adli tıp uzmanı olmak için bazı şartları yerine getirmek lazım. Adli tıp uzmanı olmak isteyen kişiler üniversitelerin altı yıl tıp lisans eğitimini tamamlamaları gerekir. Tıp eğitimini başarı ile bitirip diplomasını alan kişiler Tıpta Uzmanlık Sınavına girerler. Bunun ardından ise dört yıl boyunca Adli Tıp Uzmanlık eğitimi almak gerekir. Tüm bu aşamaları geçtikten sonra ise adli tıp uzmanı olunur

Adli Tıp Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?

Adli tıp uzmanı olmak için bazı şartlar aranır. Buna göre adli tıp uzmanının güçlü bir yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olunmalıdır. Aynı zamanda adli tıp uzmanı analitik düşünme yeteneğine sahip olmalıdır. Gelişmiş gözlem becerisi olan adli tıp uzmanı detaylara da dikkat edebilmeli.

Adli Tıp Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Adli tıp uzmanının önemli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Adli tıp uzmanları birey ve toplumun hukuk sorunlarının çözülmesinde önemli bir yere sahip olurlar. Bu nedenle adli tıp uzmanları bilimsel teknikler kullanarak tıbbi kanıtlar sunarlar. Ayrıca gereken durumlarda adli tıp incelemesi de yaparlar. Adli tıp uzmanları olay mahallinden ve ya kişilerden kan, kıl ve doku örnekleri toplayarak gereken testleri yaparlar. Bunun yanı sıra kanıt analizine dayanan yazılı raporlar da hazırlarlar.

Adli Tıp Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

Adli tıp uzmanı maaşları çalıştıkları yere ve yaptıkları göreve göre farklılık göstermektedir. Göreve yeni başlayan adli tıp uzmanları 4 bin 600 lira maaş alırlar. Görev ve sorumlulukları arttıkça iş deneyimleri de artar. Bu nedenle adli tıp uzmanı ortalama maaş 9 bin 200 lira olur. Tecrübeleri ve başarıları arttıkça adli tıp uzmanları en yüksek 17 bin 200 lira maaş alabilirler.

Adli Tıp Uzmanı İçin İş İmkanları Nelerdir?

Adli tıp uzmanları için iş imkanları oldukça yüksektir. Adli tıp uzmanı tüm laboratuvarlarda, hastanelerde ve sağlık kurumlarında çalışırlar. Kriminalistik ve balistik incelemeler yapan adli tıp uzmanı doğru raporları hazırlarlar. Bunun yanı sıra hakim, savcı ve avukatlara, psikologlara uzman tavsiyesi sunan adli tıp uzmanı kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak çalışmalara da imza atarlar.