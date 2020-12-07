Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Adli Bilişim Mühendisliği ülkemizde çok tanınan bölümlerden biri değildir. Bu sebeple de bu bölüme rağbet oldukça azdır. Ancak Adli Bilişim Mühendisliği bölümü geleceği parlak olan lisans bölümlerinden bir tanesidir.

Adli Bilişim Mühendisliği Nedir?

İnternetin artık çok popüler olması ve evlerimizde dahi interneti rahat bir şekilde kullanıyor olmamız kişisel verilerin internete çok kolay bir şekilde sızmasına olanak sağlar. Kişisel bilgilerin internet üzerinden başka kişiler tarafından ele geçirilmesi ve bu bilgilerin kötü amaçlar için kullanılması adli bilişim suçlarına örnek olarak gösterilebilmektedir. İnternetin hayatımıza bu kadar girmesi ile birlikte artan siber suçlarının önüne geçmek için Adli Bilişim Mühendisliği kurulmuştur.

Bu bölümün amacı, bilişim suçlarını tespit edip bunların önüne geçecek ve bunun yanında vatandaşların haklarını da gözetecek kişileri bilimsel olarak yetiştirmektir.

4 yıllık lisans bölümü kapsamında olan Adli Bilişim Mühendisliğinde 2 sene boyunca mesleki dersler ağırlıklı bir şekilde işlenir. İlk iki sene de ise çoğunlukla algoritma ve programlama derslerine ağırlık verilmektedir. Bunun yanında bölümde yazılım mühendisliği temel dersleri de gösterilmektedir. Sonrasında C programlama dersleri de gösterilmektedir.

Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bu bölüm 4 yıllık lisans bölümü dahilindedir. Öğrencilerin bu bölümü başarılı bir şekilde bitirebilmeleri için 240 AKTS ders almaları gerekmektedir.

Adli Bilişim Mühendisliği bölümünde okuyan öğrenciler 8 yarı yıllık dönemleri boyunca çeşitli derslere tabi tutulurlar. Adli Bilişim Mühendisliği bölümünde gösterilen dersler şu şekildedir;

Adli Bilişim Kanunları

Bilgisayar Sistemleri

İnternet ve E-ticaret Güvenliği

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Programlama Dilleri

Algoritma ve Programlama

Ağ ve Sistem Güvenliği

Veri Yapıları

Bilgi Güvenliği ve Şifreleme Teknikleri

Adli Bilişim Mühendisliğinin Temelleri gibi pek çok dersten sorumlu tutulmaktadırlar. Tüm bu derslerden başarılı olan öğrenciler bölümden mezun olarak Adli Bilişim Mühendisi unvanını alırlar.

Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Adli Bilişim Mühendisliği Bölümünden mezun olan kişiler çalışmakta oldukları kurum ve kuruluşların güvenliği için yazılım oluşturmaktadırlar. Böylelikle çalıştıkları kurumlara yapılacak olan siber saldırıların da önüne geçmiş olurlar. Bunun yanında siber saldırıları önlemek amacı ile plan ve proje yapmak da Adli Bilişim Mühendislerinin görevleri arasında yer almaktadır.

Bu mesleği yapan kişilerin öncelikle analitik düşünebilen ve ince ayrıntıları göz önünde bulundurabilen kişiler olması oldukça önemlidir. Bunun yanında Adli Bilişim Mühendisliği bölümü mezunları çoğu zaman bürolarda çalışma hayatını sürdürürler. Fakat yapmış oldukları işin niteliğine göre bazen dışarda da işlerini yapabilmektedirler.

Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü Türkiye'de potansiyeli yüksek olan mesleklerden bir tanesidir. Türkiye'de de tüm dünyada olduğu gibi günden güne internet kullanımında artışlar olmaktadır. Bu sebeple Adli Bilişim Mühendisleri pek çok kurum ve kuruluşta iş imkanı bulabilirler.

Devler kurumlarında çalışacak olan Adli Bilişim Mühendisliği mezunlarının öncelikle KPSS sınavına girerek yeterli puanı almaları gerekir.

Adli Bilişim Mühendisliği bölümü mezunlarına özellikle e-devlet sistemi için çok fazla ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Çünkü artık suçların çoğu internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Suç örgütlerinin internet üzerinden kullandıkları iletişim ağları bilişim mühendisleri tarafından belirlenerek kanıt toplama işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Devletin tüm kurumları ile özel şirketler artık adli bilişim mühendislerine ihtiyaç duymaktadır. İnternetin hayatımızda olmaya devam etmesi ile de bölüme olan ilgi ve ihtiyaç her geçen gün daha fazla olmaktadır. Adli Bilişim Mühendisliği çalışma alanları genel olarak şu şekilde sıralanabilir;

Özel Sektör

Emniyet Genel Müdürlükleri

Adli Bilimler Enstitüleri

Jandarma Genel Komutanlığı

Bakanlıklar

Adli Tıp Kurumları

Üniversiteler

Adli Bilişim Mühendisliği ülkemizde yalnızca Elazığ Üniversitesinde verilmektedir. Bölümün yalnızca bir üniversitede okutuluyor olması bölümü okuyanlar açısından oldukça avantajlıdır. Çünkü bu sayede Adli Bilişim Mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler çok daha kolay bir şekilde iş imkanı bulabilirler.