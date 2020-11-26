Adli Bilimler Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Adli bilimler bölümü pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi, ülkemizde de davalar için delik oluşturacak araştırmaların yürütülmesini sağlar.

Adli Bilimler Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Adli bilimler bölümü, adli ve idari soruşturma süreçlerine delil oluşturacak, dava sürecine etki edecek delilleri toplamak için yürütülen çalışmalardır. Adli bilimler bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Adli Bilimler Bölümü Nedir?

Adli bilimler, adaletin sağlanması için gerekli delil ve verileri toplayan hizmetlerin genel adıdır. Bu bölümde okuyan kişiler kamuda çok geniş bir çalışma imkanı bulabilir. Bu kişiler, aynı zamanda özel sektörde de yönetici ve idareci konumunda çalışma imkanı bulabilir.

Adli Bilimler Bölümünün Amacı Nedir?

Adli bilimler Bölümü, adli ve idari soruşturmalar sürecinde toplanan ve elde edilen verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi ile suç ve suçlunun belirlenmesi ve suçun kanıtlanmasını amaçlar.

Adli Bilimler Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Adli bilimler Bölümü mezunları, pek çok alanda çalışma fırsatı bulabilir. Bu görevde yet alan kişiler, adli bir kişi olarak hukuk soruşturmalarında ve ceza mahkemelerinde kovuşturma ya da savunmayı desteklemek ve kanıtlamak için mahkemelerde sunmak için kanıt toplar. Suçlarla ilgili temas izi bulunan malzemelerin atanmasını ve izlerin incelenmesini sağlar.

Adli Bilimler Bölümü Kaç Yıllıktır?

Adli bilimler bölümü, 4. yıllık bir lisans bölümüdür. Bazı durumlarda okullar 1 sene öğrencilere hazırlık sınıfı okutuyor. Bu sayede toplam eğitim yılı ise 5 yıla çıkıyor.

Adli Bilimler Öğretimi Okumak için Ne Gereklidir?

Adli bilimler bölümünde okuyabilmek için TYT ve YKS sınavlarına girmeniz ve bu sınavlardan yeterli puan almanız gerekir. Aynı zamanda bu Bölümü okumak isteyen kişilerin biyoloji, kimya gibi pek çok konuda bilgiye sahip olması gerekir. İstatistik ve jeoloji Dersleri ise konusunda uzmanlaşmak isteyen ve alan sınavlarına hazırlanan kişilere yardımcı olur.

Adli Bilimler Öğretimi İngilizce midir?

Adli bilimler bölümü, Türkçe okutulan bir lisans bölümüdür. Bazı Üniversiteler hazırlık sınıfında öğrencilerin İngilizce öğrenmesini sağlıyor.

Adli Bilimler Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Adli bilimler Bölümü TYT sınavı ile girebileceğiniz 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölüm ise, sayısal puan türüne göre öğrenci alıyor. Bu Bölümü okuyacak kişilerin fizik, kimya ve biyoloji bilgisine de sahip olması gerekir.

Adli Bilimler Bölümü Dersleri Nelerdir?

Olay Yeri İnceleme

Adli tıp

Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri

Adli Bilimlerde İstatistik

Türk Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması

Adli Biyoloji

Adli Matematik

Adli Fizik

Adli Kimya

Kriminalistik

Adli Bilimler Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Adli bilimler Bölümü mezunu olan kişilerin çalışacağı pek çok alan bulunuyor. Bu kişiler, bir laboratuvarda, hastanede ya da araştırma merkezinde yer alabilir. Bu bölümden mezun olan kişiler, biyoloji, kimya, DNA merkezleri, sahne incelemeleri, uyuşturucu analizleri, polis servisleri, adli servis gibi alanlarda çalışabilirler. Bu bölüm pek çok kurumla koordineli çalışır.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Adli bilimler bölümünden mezun olan kişiler kamu ve özel sektör dahil olmak üzere pek çok alanda çalışma imkanı bulabilir. Bu bölümde okuyan kişiler delilleri toplamaya, bulmaya ve sınıflandırmaya çalışır. Bu kişiler özellikle de şu pozisyonlarda çalışma imkanı bulur;

Yerel polis kuvvetleri içinde yer alan adli bilim birimleri

Teknoloji Merkezi ve Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı

Adalet Bakanlığı bünyesindeki bölümler

Tıp fakülteleri

Halk sağlığı laboratuvarları ve yangın soruşturması

Üniversite araştırma departmanları

Adli Bilim Çalışma Alanları Nelerdir?

Adli bilim bölümünden mezun olan kişiler polis merkezlerinde, laboratuvar ve hastanelerde ve daha pek çok alanda çalışma imkanı bulur. Adli bilimler bölümü, polislere ve hastanelerde ise adli tıp, DNA araştırma uzmanlarına yardımcı olur.

Adli Bilimler Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Adli bilimler bölümü ülkemizde İstanbul Üsküdar Üniversitesi’dir bulunuyor. Daha yeni bir bölüm olan adli bilimlere her geçen gün ilgi artıyor. Bu nedenle sınırlı sayıdaki kontenjana yerleşebilmek için de TYT sınavından yeterli puan almanız gerekir.