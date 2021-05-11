Adıyaman'ın alan kodu kaçtır? Adıyaman telefon kodu hakkında bilgi

Adıyaman Türkiye'nin en önemli şehirleri içerisinde yer alır. Hem ticari hem de turizm açısından önemli olan bu şehir kapsamında, telefon üzerinden ulaşmak için alan kodunu bilmek gerekmektedir. Böylece Adıyaman'da kimi aramak İsterseniz bu şekilde kolayca ulaşın sağlamanız mümkün.

Adıyaman'ın Alan Kodu Kaçtır?

Adıyaman şehrinin telefon kodunu öğrenmek suretiyle dilediğiniz numarayı çevirerek herhangi bir noktaya ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu bağlamda Adıyaman’ın telefon kodunun 0416 olduğunu söylemek mümkün. Herhangi bir numarayı tuşlarken öncelikle bu kodu girdikten sonra geri kalan numarayı giriş yapabilirsiniz. Genel olarak sabit hatlar için kullanılan bu numara, Adıyaman'ın birçok farklı noktasına ulaşım imkanı sağlıyor.

Hem şehir merkezi hem de ilçeleri açısından bu telefon kodunu şehre ulaşmak için kullanabilirsiniz. Telefon kodunu baştan giriş yaptıktan sonra, ardından ilçenin kodunu yazarak aradığınız kişiye ulaşım sağlamanız oldukça kolay. Türkiye'nin neresinde olursanız olun 0416 kod numarasını giriş yapmak suretiyle Adıyaman şehrine ulaşım sağlayabilirsiniz. Eğer yurtdışından aramak isterseniz o vakit 0416 Numaranın başına yine alan kodu girmeniz gerekmektedir. Bunun dışında Türkiye'nin dört bir tarafından 0416 alan kodu ile beraber Adıyaman şehrinin bütün farklı bölgelerine ulaşım sağlayabilirsiniz.