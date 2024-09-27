Adıyaman'da 'Türkiye Buluşmaları'

Haberin Devamı

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında konuşan Tekin, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremden etkilenen kentlerdeki derslik sayısını afet öncesine göre yüzde 10 artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Tekin, Adıyaman'da bu kapsamda derslik sayısının 420 daha fazla olacağını belirtti.

‘MÜFREDATIMIZI HAFİFLETTİK’

Yeni eğitim müfredatına değinen Bakan Tekin, şöyle devam etti: "Eğitim kazanımlarımızı, müfredatımızı, programlarımızı tamamen beceriye dönüştürdük. Eleştiri olarak söylemiyorum bundan 20-30 sene önce çocuklarımızın tek bilgi kaynağı okul ve ders kitaplarıydı. Bilgiye erişim zordu, o yüzden çocuklarımıza sürekli müfredatın içerisine 'şu da olsun, bu da olsun, bunu da koyalım' diye müfredatımız şişti. Ortalama bizimle muadil ülkelerdeki müfredatın 2 katına ülkemizin müfredatı ulaştı. Müfredat 2 katına ulaşınca çocuğumuz ve öğretmenimiz başarısız oluyor. Çünkü kısıtlı zamanda anlatabileceğinin iki katı kadar şey anlatmasını istiyoruz. 'Eğitim sistemimiz, okullarımız başarısız hale geliyor' diye eleştiri oluyor. Dünyanın diğer ülkelerinde ne öğretiliyorsa biz de çocuklarımıza onu öğretelim deyip yeni müfredat hazırladık. Müfredatımızı hafiflettik minimum yüzde 35 oranında hafifledi, müfredatımızı sadeleştirdik. Hafiflettik diyorum bunu yaparken çıkardığımız bir şey yok. Bu konu bilimsel değildir diye çıkarmıyoruz, şunun için çıkarıyoruz. Bu çocuğa pedagojik olarak bu yaş grubuna bu bilgi uygun değil. Bu bilgiyi gitsin ön lisans, lisans veya başka programlarda alsın. "

Haberin Devamı

Tekin, yeni müfredata saygı, merhamet ve millet sevgisi gibi kavramları da yerleştirdiklerini dile getirdi.

Türk olan herkesin gurur duyacağı bir eğitim müfredatının uygulamaya konduğunu vurgulayan Tekin, "2024-2025 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda yeni müfredata başladık. Önümüzdeki yıl bunların yanına 2, 6 ve 10'uncı sınıf eklenmiş olacak, 4 yıl sonra da bütün eğitim kademelerinde ve tüm sınıflarımızda yeni müfredat hayata geçirilmiş olacak." dedi.

Haberin Devamı

Bakan Tekin, daha sonra Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek Vali Osman Varol ile görüştü.