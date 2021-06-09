Adıyaman lise taban puanları 2021! Adıyaman LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgileri
LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en konulardan biri taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Adıyaman'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, sınav kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Adıyaman LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Adıyaman'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Adıyaman'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|448,1581
|1,89
|0,08
|ADIYAMAN / MERKEZ / Altınşehir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|420,1351
|4,78
|1,89
|ADIYAMAN / GÖLBAŞI / Gölbaşı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|405,2795
|6,96
|0,78
|ADIYAMAN / BESNİ / Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|393,325
|9,08
|1,21
|ADIYAMAN / KAHTA / Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|390,6482
|9,6
|2,32
|ADIYAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|390,2032
|9,7
|2,22
|ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Anadolu İmam-Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|389,5272
|9,84
|1,91
|ADIYAMAN / KAHTA / Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|355,8362
|17,97
|9,67
|ADIYAMAN / GÖLBAŞI / Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|331,6183
|25,36
|7,23
|ADIYAMAN / BESNİ / Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|304,0352
|35,5
|10
|ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|262,0487
|55,99
|14,75
|ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|253,1583
|61,25
|31,55
|ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|238,953
|70,32
|26,16
|ADIYAMAN / MERKEZ / Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|184,8026
|97,94
|24,12