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Eğitim
Haber Giriş: 09.06.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Adıyaman lise taban puanları 2021! Adıyaman LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgileri

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Adıyaman lise taban puanları 2021! Adıyaman LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgileri

LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en konulardan biri taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Adıyaman'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, sınav kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Adıyaman LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Adıyaman'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Adıyaman'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150448,15811,890,08
ADIYAMAN / MERKEZ / Altınşehir Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce210420,13514,781,89
ADIYAMAN / GÖLBAŞI / Gölbaşı Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120405,27956,960,78
ADIYAMAN / BESNİ / Mehmet Akif Ersoy Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150393,3259,081,21
ADIYAMAN / KAHTA / Kahta Borsa İstanbul Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150390,64829,62,32
ADIYAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120390,20329,72,22
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Anadolu İmam-Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90389,52729,841,91
ADIYAMAN / KAHTA / Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136355,836217,979,67
ADIYAMAN / GÖLBAŞI / Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60331,618325,367,23
ADIYAMAN / BESNİ / Besni Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30304,035235,510
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30262,048755,9914,75
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34253,158361,2531,55
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30238,95370,3226,16
ADIYAMAN / MERKEZ / Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34184,802697,9424,12
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