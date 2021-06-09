Adıyaman lise taban puanları 2021! Adıyaman LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgileri

Adıyaman'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Adıyaman'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 448,1581 1,89 0,08 ADIYAMAN / MERKEZ / Altınşehir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 420,1351 4,78 1,89 ADIYAMAN / GÖLBAŞI / Gölbaşı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 405,2795 6,96 0,78 ADIYAMAN / BESNİ / Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 393,325 9,08 1,21 ADIYAMAN / KAHTA / Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 390,6482 9,6 2,32 ADIYAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 390,2032 9,7 2,22 ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Anadolu İmam-Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 389,5272 9,84 1,91