Adım Atmak ne demek? Adım Atmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bu deyim kullanıldığı kelimelere göre farklı anlamlara gelir. Örneğin ''ilk adımı atan O oldu'' dediğimizde, o kişinin bir şeyi düzeltmek ya da karşı tarafla barışmak istediğini belirtmiş oluruz.

Adım Atmak Ne Demek?

Adım atmak deyimi hem yürümek hem de yeni deneyimler kazanmak demektir. ''İlk adımı atmak'' da aynı anlama geldiği için bu deyimin yerine kullanılabilir.

Adım Atmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Yeni bir işe girişmek ya da daha önce denenmemiş bir şeyi denemek. Anlamı: Yeni bir döneme girmek.

3- Anlamı: Yürümek.

Adım Atmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Bugün on altı yaşına giren Serkan gençliğe adım attı.

2- Hiç bilmediğim bir işe adım atmış olsam da fazlasıyla umutluyum.

3- Bugün Taksim, o kadar kalabalık ki adım atacak yer yok.