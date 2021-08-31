Adidas Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Adidas Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Adidas, sadece ayakkabı değil dünyanın en büyük spor gereksinimlerini üreten firmalardan bir tanesidir. Gerek ürünleri ile gerekse sponsorlukları sayesinde tüm dünya tarafından tanınmaktadır.

Adidas Hangi Ülkenin Markası?

Dünya devlerinden biri olan Adidas, Almanya'ya ait bir markadır.

Adidas Nerede Üretiliyor?

Adidas, sadece tek bir ülkede değil birçok ülkede üretim yapan bir firmadır. Hatta ülkemizde de Adidas üretimi yapılmaktadır. Ancak ürünlerinin birçoğu Fransa'da üretilmektedir.

Adidas Ne Zaman Kuruldu?

Adidas markası kuruluşu çokta eskilere dayanmaz. Markanın tam kuruluş tarihi 18 Ağustos 1949'dur.

Adidas'ın Sahibi Kim?

Adidas'ın kurucusu Adolf Dassler tarafından kurulan bir şirkettir. Ancak daha sonraları Fransız bir sanayici olan Bernard Tapie tarafından satın alınmıştır.

Adidas Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Adidas, aslında iki kardeşin spor ürün üretim faaliyeti gösteren firma kurma fikri ile ortaya çıkmıştır. Daha sonralar iki erkek kardeşin arası bozularak biri Puma markasını diğeri ise Adidas'ı kurmuştur. Adidas markası adını kurucusu olan Adolf Dassler'in isminden esinlenme olarak almış ve günümüze kadar büyüyerek ulaşmayı başarmıştır.