MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Atasözleri ve Anlamları Haberleri Adı Çıkmış Dokuza İnmez Sekize atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriAtasözleri ve Anlamları Adı Çıkmış Dokuza İnmez Sekize atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 03:12 | Son Güncelleme:

Adı Çıkmış Dokuza İnmez Sekize atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adı Çıkmış Dokuza İnmez Sekize atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Abone Olgoogle-news

Türkçede en çok kullanılan atasözleri içerisinde adı çıkmış dokuza inmez sekize atasözü gelir. Halk arasında yaygın kullanılmasıyla eğlenceli anlamı hem de güzel manası üzerinden öne çıkıyor. İşte adı çıkmış dokuza inmez sekize atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (tdk) hakkında detaylar.

Hem tek başında hem de farklı cümleler içerisinde kullanım imkanı veren adı çıkmış dokuza inmez sekize atasözü, en çok değerlendirilen önemli atasözleri içerisinde gelmektedir. Özellikle bir kişinin söylediği yalanın arkasında daha sonra söylemiş olduğu cümleye istinaden, bu atasözü yaygın şekilde değerlendirilir.

 Adı Çıkmış Dokuza İnmez Sekize Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bir insan bir kez yalan söyledikten sonra, daha sonra söylediği şeyler doğru bile olsa inanmak zor olur. Yani bu kişinin söylediği yalanlar üzerinden adının çıkmış olması anlamına gelen bir atasözüdür. Bundan sonra o kişinin inandırıcı yanı kolay kolay düzelmez.

 Adı Çıkmış Dokuza İnmez Sekize Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Cümle içerisinde ya da tek başına adı çıkmış dokuza inmez sekize atasözünü kullanabilirsiniz.

 ‘’Söylediği yalanlardan sonra adı çıkmış dokuza inmez sekize artık.’’

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle