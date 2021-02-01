Adı Çıkmış Dokuza İnmez Sekize atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Hem tek başında hem de farklı cümleler içerisinde kullanım imkanı veren adı çıkmış dokuza inmez sekize atasözü, en çok değerlendirilen önemli atasözleri içerisinde gelmektedir. Özellikle bir kişinin söylediği yalanın arkasında daha sonra söylemiş olduğu cümleye istinaden, bu atasözü yaygın şekilde değerlendirilir.

Adı Çıkmış Dokuza İnmez Sekize Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir insan bir kez yalan söyledikten sonra, daha sonra söylediği şeyler doğru bile olsa inanmak zor olur. Yani bu kişinin söylediği yalanlar üzerinden adının çıkmış olması anlamına gelen bir atasözüdür. Bundan sonra o kişinin inandırıcı yanı kolay kolay düzelmez.

Adı Çıkmış Dokuza İnmez Sekize Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Cümle içerisinde ya da tek başına adı çıkmış dokuza inmez sekize atasözünü kullanabilirsiniz.

‘’Söylediği yalanlardan sonra adı çıkmış dokuza inmez sekize artık.’’